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Семак о поздравлении Мусаева: «Это спортивный дух, благодарить за соперничество – правильно. «Зенит» старался, но «Краснодар» оказался выше»

Сергей Семак рассказал о поздравлении Мурада Мусаева из «Краснодара».

Вчера «быки» впервые в истории выиграли чемпионат России, на одно очко опередив петербуржцев. Тренер «Краснодара» сообщил после 30-го тура: «Семак позвонил сразу после матча и поздравил с чемпионством. Это говорит о нем как о большом человеке, который умеет принимать поражения».

«Мы с ним знакомы, иногда общаемся. Я понимаю, что для него и «Краснодара» это большой успех.

С моей стороны правильно и логично поблагодарить за соперничество. Мы старались, но на сегодня «Краснодар» оказался выше. Поэтому я поздравил команду, руководство и болельщиков.

Конечно, меня тоже периодически поздравляют с чемпионством. Самый запоминающийся момент, когда на Евро-2008 ван Бастен к нам зашел в раздевалку после поражения и поздравил с победой.

Это спортивный дух. На арене это соперничество. Ты уважаешь соперника. Нужно быть последовательным в своих решениях», – сказал главный тренер «Зенита» Семак.

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57566 голосов
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
logoСергей Семак
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logoКраснодар
logoЕвро-2008
logoСборная Нидерландов по футболу
logoпремьер-лига Россия
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