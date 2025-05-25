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Семак про Глушенкова: «Недопониманий нет, ерунда. Я вообще не понимаю, что это за разговоры, не второй и не третий раз появляется»

Сергей Семак заявил, что у него нет недопонимания с Максимом Глушенковым.

«Я вообще не понимаю, что за разговоры про наши недопонимания с Глушенковым.

То, что он не вышел в прошлом матче, – решение тренера по тому, как шла игра и в каком состоянии находятся игроки.

Недопониманий нет. Это ерунда, не второй и не третий раз появляется», – сказал главный тренер «Зенита» Семак.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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