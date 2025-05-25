Семак про Глушенкова: «Недопониманий нет, ерунда. Я вообще не понимаю, что это за разговоры, не второй и не третий раз появляется»
Сергей Семак заявил, что у него нет недопонимания с Максимом Глушенковым.
«Я вообще не понимаю, что за разговоры про наши недопонимания с Глушенковым.
То, что он не вышел в прошлом матче, – решение тренера по тому, как шла игра и в каком состоянии находятся игроки.
Недопониманий нет. Это ерунда, не второй и не третий раз появляется», – сказал главный тренер «Зенита» Семак.
Орлов про Глушенкова: «Может, надо было все лучше взвесить, прежде чем приглашать его в команду. Ясно, что между ним и Семаком возникло внутреннее недоразумение»
Глушенков не подошел к Семаку после замены в матче с «Динамо» на 63-й минуте. Хавбек «Зенита» сразу отправился в подтрибунку
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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