Семак про Глушенкова: «Недопониманий нет, ерунда. Я вообще не понимаю, что это за разговоры, не второй и не третий раз появляется»

Сергей Семак заявил, что у него нет недопонимания с Максимом Глушенковым.

«Я вообще не понимаю, что за разговоры про наши недопонимания с Глушенковым.

То, что он не вышел в прошлом матче, – решение тренера по тому, как шла игра и в каком состоянии находятся игроки.

Недопониманий нет. Это ерунда, не второй и не третий раз появляется», – сказал главный тренер «Зенита» Семак.

Орлов про Глушенкова: «Может, надо было все лучше взвесить, прежде чем приглашать его в команду. Ясно, что между ним и Семаком возникло внутреннее недоразумение»

Глушенков не подошел к Семаку после замены в матче с «Динамо» на 63-й минуте. Хавбек «Зенита» сразу отправился в подтрибунку