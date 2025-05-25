Семак о слухах о его будущем в «Зените»: «Я к этому спокойно отношусь – одни и те же разговоры с первого моего года. Мы делаем свою работу, руководство принимает решение»

Сергей Семак заявил, что спокойно относится к слухам о его будущем в «Зените».

Сегодня стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить клуб из Санкт-Петербурга, если в «Зенит» вернется Максим Митрофанов, занимающий пост генсека РФС.

– Тяжелый сезон получился в эмоциональном плане?

– Естественно, хотели порадовать своих болельщиков. В этот раз не получилось. Переживаем, переживем. Клуб будет идти и двигаться дальше вперед.

Я к этому спокойно отношусь. Слухи с первого моего года работы в «Зените», и разговоры одни и те же. Говорят: первый год нельзя выигрывать, второй, третий... Мы делаем свою работу.

Касаемо результатов и достижений, руководство принимает решение о том или ином сотруднике. Я – не исключение. Поэтому работаю, – сказал главный тренер «Зенита » Семак .

«Зенит» под руководством Семака в год столетия клуба занял второе место в Мир РПЛ и не сумел выйти в суперфинал Фонбет Кубка России.