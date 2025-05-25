«Карпин не ведет переговоры с «Зенитом», у нас есть тренер! Митрофанов не возвращается. Никаких кадровых изменений не будет!» Пресс-служба петербуржцев о слухах вокруг клуба
«Зенит» отреагировал на последние слухи о кадровых перестановках в клубе.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Александр Медведев покинет пост председателя правления «Зенита». Будущее исполнительного директора Максима Погорелова остается под вопросом.
Также появилась информация от РИА «Новости», что «Зенит» может возглавить Валерий Карпин в случае, если в клуб вернется Максим Митрофанов, занимающий пост генерального секретаря Российского футбольного союза.
«Нет. Митрофанов в «Зенит» не возвращается. Что касается Карпина, мы слышали, что он ведет переговоры с «Динамо», но никак не с «Зенитом». У нас есть тренер!
Заявляем официально: никаких кадровых изменений в клубе не планируется и не будет!» – сообщили в пресс-службе «Зенита».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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