«Карпин не ведет переговоры с «Зенитом», у нас есть тренер! Митрофанов не возвращается. Никаких кадровых изменений не будет!» Пресс-служба петербуржцев о слухах вокруг клуба

«Зенит» отреагировал на последние слухи о кадровых перестановках в клубе.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил , что Александр Медведев покинет пост председателя правления «Зенита». Будущее исполнительного директора Максима Погорелова остается под вопросом.

Также появилась информация от РИА «Новости», что «Зенит» может возглавить Валерий Карпин в случае, если в клуб вернется Максим Митрофанов , занимающий пост генерального секретаря Российского футбольного союза.

«Нет. Митрофанов в «Зенит» не возвращается. Что касается Карпина, мы слышали, что он ведет переговоры с «Динамо», но никак не с «Зенитом». У нас есть тренер!

Заявляем официально: никаких кадровых изменений в клубе не планируется и не будет!» – сообщили в пресс-службе «Зенита ».