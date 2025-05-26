«Спартаку» предложили Голенкова, но клуб склоняется к Комличенко. Контракты форвардов «Ростова» – до 2026 года (Metaratings.ru)
«Спартак» может подписать Егора Голенкова или Николая Комличенко из «Ростова».
По данным Metaratings.ru, красно-белым предложили рассмотреть трансфер 25-летнего нападающего Голенкова.
Однако в «Спартаке» склоняются к покупке другого игрока группы атаки южан – Николая Комличенко, который больше подходит под видение главного тренера москвичей Деяна Станковича и спортивного директора Франсиса Кахигао.
Среди главных плюсов Комличенко отмечаются его ментальность и паспорт РФ.
Комличенко 29 лет, в сезоне-2024/25 он провел за «Ростов» 36 матчей, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.
Голенков в 35 матчах за «Ростов» в этом сезоне забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Контракты обоих форвардов – до лета 2026 года.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
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