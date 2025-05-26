«Спартаку» предложили Голенкова, но клуб склоняется к Комличенко. Контракты форвардов «Ростова» – до 2026 года (Metaratings.ru)

«Спартак» может подписать Егора Голенкова или Николая Комличенко из «Ростова».

По данным Metaratings.ru, красно-белым предложили рассмотреть трансфер 25-летнего нападающего Голенкова.

Однако в «Спартаке » склоняются к покупке другого игрока группы атаки южан – Николая Комличенко , который больше подходит под видение главного тренера москвичей Деяна Станковича и спортивного директора Франсиса Кахигао.

Среди главных плюсов Комличенко отмечаются его ментальность и паспорт РФ.

Комличенко 29 лет, в сезоне-2024/25 он провел за «Ростов» 36 матчей, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Голенков в 35 матчах за «Ростов » в этом сезоне забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Контракты обоих форвардов – до лета 2026 года.