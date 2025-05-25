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  • «Спартаку», ЦСКА, «Динамо» и «Локо» интересен хавбек «Ростова» Комаров. Трансфер оценивается в 4-5 млн евро (Иван Карпов)
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«Спартаку», ЦСКА, «Динамо» и «Локо» интересен хавбек «Ростова» Комаров. Трансфер оценивается в 4-5 млн евро (Иван Карпов)

«Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» интересуются Иваном Комаровым.

Московские клубы нацелены на приобретение 22-летнего полузащитника «Ростова», трансфер которого оценивается в районе 4-5 млн евро, сообщает Иван Карпов.

В «Спартаке» высоко ценят универсализм Комарова – он может сыграть и в центре, и на флангах. В ЦСКА считают, что хавбек может идеально вписаться в ромб тренера Марко Николича.

Если «Динамо» возглавит Валерий Карпин, который хорошо знаком с качествами игрока по совместной работе, то с высокой долей вероятности Иван окажется в составе бело-голубых.

В «Локомотиве» также внимательно наблюдают за ситуацией и ждут решения по бюджету, чтобы попробовать вернуть своего воспитанника.

Комаров забил 3 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах Мир РПЛ-2024/25. Его подробная статистика – здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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