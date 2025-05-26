«Реал» заплатит «Ливерпулю» 5 млн евро за участие Трента в КЧМ (El Chiringuito TV)
«Ливерпуль» получит 5 млн евро от «Реала» за Трента Александер-Арнолда.
26-летний защитник сборной Англии переходит из «Ливерпуля» в «Мадрид» на правах свободного агента.
Контракт Трента рассчитан до 30 июня, а «сливочные» хотят, чтобы футболист сыграл за них уже на клубном чемпионате мира, который стартует 15 июня.
За это «Реал» заплатит «Ливерпулю» 5 миллионов евро, сообщает ведущий El Chiringuito TV Хосеп Педрероль.
Ранее утверждалось, что «Мадрид» заплатит «красным» 2 млн евро за участие Трента в КЧМ.
Подробная статистика выступлений Александер-Арнолда доступна здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
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