«Реал» заплатит «Ливерпулю» 5 млн евро за участие Трента в КЧМ (El Chiringuito TV)

«Ливерпуль» получит 5 млн евро от «Реала» за Трента Александер-Арнолда.

26-летний защитник сборной Англии переходит из «Ливерпуля » в «Мадрид» на правах свободного агента.

Контракт Трента рассчитан до 30 июня, а «сливочные» хотят, чтобы футболист сыграл за них уже на клубном чемпионате мира, который стартует 15 июня.

За это «Реал » заплатит «Ливерпулю» 5 миллионов евро, сообщает ведущий El Chiringuito TV Хосеп Педрероль.

Ранее утверждалось , что «Мадрид» заплатит «красным» 2 млн евро за участие Трента в КЧМ .

Подробная статистика выступлений Александер-Арнолда доступна здесь .

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