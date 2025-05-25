Трент об аплодисментах фанатов «Ливерпуля»: «Никогда не чувствовал себя настолько любимым. Лучший день в моей жизни»

Трент Александер-Арнолд поблагодарил фанатов «Ливерпуля» за поддержку.

Защитник «Ливерпуля» ранее сообщил, что покинет клуб и станет свободным агентом. Сообщалось, что англичанин договорился о контракте с «Реалом». После матча с «Кристал Пэлас» (1:1) в 38-м туре АПЛ болельщики проводили Трента аплодисментами во время награждения по случаю чемпионства.

– Я не знал, чего ожидать. Да, я не знал. Выходя сегодня на «Энфилд» после того, что произошло несколько недель назад, я хотел сыграть за клуб еще раз. Я сказал об этом тренеру, и он доверил мне выйти в перерыве и получить такой прием – это значит для меня больше всего на свете.

Я сыграл за клуб сотни матчей, но никогда еще не чувствовал себя настолько любимым и окруженным такой заботой, как сегодня, и в глубине души я надеюсь, что однажды болельщики этого клуба смогут оценить мою тяжелую работу и все, что я сделал для команды. Потому что не было ни дня, ни минуты, ни секунды, чтобы я не думал о команде.

С шести лет до сегодняшних 26 – прошло 20 лет. Это очень долгий срок, но я наслаждался каждой минутой этого времени. Взлеты и падения, обучение в академии, попадание в первую команду и полноценное пребывание в ней. Быть частью этого клуба было для меня честью и привилегией.

– Вы осознаете, что не будете играть за «Ливерпуль» в следующем сезоне?

– Нет, потому что это единственное, что я когда-либо знал. Поэтому иногда ловишь себя на мысли: «Да, ты вернешься в следующем сезоне», – а потом понимаешь, что это не так, что все изменилось.

Но я запомню эти моменты на всю оставшуюся жизнь, особенно сегодняшний день. Это лучший день в моей жизни. Это очень, очень особенный день и очень важное достижение для команды и клуба, – сказал защитник в интервью Sky Sports.