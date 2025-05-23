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  • Слот о Тренте: «Он первый подарок Алонсо, хотя я не был доволен каждой минутой его тренировок. Он был намного лучше, чем говорят, но не показывал это все время»
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Слот о Тренте: «Он первый подарок Алонсо, хотя я не был доволен каждой минутой его тренировок. Он был намного лучше, чем говорят, но не показывал это все время»

Арне Слот назвал Трента Александер-Арнолда подарком для Хаби Алонсо.

Воспитанник «Ливерпуля» покинет клуб по окончании сезона. Защитник присоединится к «Реалу», который возглавит испанский тренер.

«Я недавно разговаривал с Трентом, и думаю, что это самое большое отличие между мной и всеми, кто живет в центре Ливерпуля.

Я говорю с человеком, я говорю с Трентом каждый день. Это в сочетании с завоеванием чего-то создает другую связь, чем, возможно, та, что есть с ним у фанатов.

В предсезонке он довольно часто бывал в моем офисе – по другим причинам – и теперь он снова там. Я могу сказать, почему, как первый подарок Хаби Алонсо. Но я не был полностью доволен каждой минутой его тренировок.

Он мог бы сделать немного больше. Вот о чем мы говорили. И я сказал ему, что он был намного лучшим защитником, чем говорят люди, но не показывал это все время», – отметил главный тренер «Ливерпуля».

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ЗенитЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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