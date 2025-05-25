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Тренту аплодировали на награждении «Ливерпуля», он поцеловал эмблему клуба. Воспитанник уходит свободным агентом

На «Энфилде» попрощались с Трентом Александером-Арнолдом.

Защитник «Ливерпуля» ранее сообщил, что покинет клуб и станет свободным агентом. Сообщалось, что англичанин договорился о контракте с «Реалом».

Сегодня во время церемонии награждения команды по случаю победы в чемпионате зрители на стадионе, где также присутствовал Юрген Клопп, проводили Трента аплодисментами. 

Англичанин в это момент поцеловал эмблему клуба.

Фото: x.com/ESPNFC

Ранее болельщики «Ливерпуля» освистали воспитанника клуба в матче АПЛ против «Арсенала» (2:2).

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп
logoТрент Александер-Арнолд
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