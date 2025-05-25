📸🎥 Плакал и целовал эмблему. Трент эмоционально простился с «Ливерпулем» – Клопп с гордостью смотрел на игрока ❤️
«Ливерпуль» закончил чемпионский сезон Премьер-лиги на «Энфилде» ничьей 1:1 с «Кристал Пэлас» в 38-м туре. После игры подопечным слота вручили медали и долгожданный трофей.
Матч стал последним для Трента Александер-Арнолда в футболке мерсисайдцев, спустя 20 лет в системе клуба он покидает «Ливерпуль».
В матче 36-го тура против «Арсенала» «Энфилд» освистал воспитанника, выходящего на замену. Поступок болельщиков не оценил Юрген Клопп: «Услышал свист, 10 секунд пытался это осознать и выключил ТВ. Я разочарован – мы не такие, 100%. Не забывайте, что он сделал для «Ливерпуля».
Во время церемония награждения «Энфилд» аплодировал Тренту, а Юрген, прибывший на матч, с гордостью наблюдал за парнем, которому когда-то дал шанс в первой команде.
Защитник целовал эмблему родного клуба.
«От всего сердца надеюсь, что однажды болельщики признают, что я сделал для команды. Не было ни минуты, когда бы я не думал о команде, с тех пор как мне исполнилось шесть лет, я всегда думал о «Ливерпуле». Тот прием, который я получил, очень много значит для меня… Я никогда не чувствовал себя настолько любимым!» – цитирует Трента Фабрицио Романо.
В конечном итоге эмоции взяли верх, Александер-Арнолд расплакался.
Футболиста утешали самые близкие люди.
Когда эмоции слегка утихли, Трент и Эндрю Робертсон повторили чемпионское фото.
Пресса уже отправила Александер-Арнолда в «Мадрид» Хаби Алонсо, в столицу Испании он переедет в статусе свободного агента.
Не пожалеет о своем решении?
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Правильно. Получишь порцию го*на в свой адрес.
Многие любят писать о том, что игроки играют за деньги и вообще им все равно на клуб и фанатов, но забывают о том, как фанаты и клуб относятся к игрокам.
Фанаты, это вообще люди, которых нужно слушать в последнюю очередь, когда заходит речь о футболе.
Потому что, зачастую, это крайне глупые в плане футбола личности, они смотрят на все с точки зрения эмоций, и головой шибко не думают.
Ну а клуб, если это топ клуб, то чаще всего топ клубу все равно на легендарность игроков, если он уже не даёт результат, потому что у топ клуба нет времени держать в составе почетного пенсионера из-за того, что он играет давно и любит клуб.
Как только пойдут ошибки в Реале, пресса и фанаты сразу будут давить.
Абсолютно точно возьмет с Реалом много трофеев, но не раз пожалеет об уходе. А пути назад уже, скорее всего, не будет.
Полтора года назад Юра внезапно объявил об уходе. Для меня это был натуральный шок. Я мечтал, что он будет как фен у скама, рулить лет 20. Никого, кто сможет его заменить, я не видел. Он идеально нам подходил по человеческим качествам. Человек честно, заранее, сел на стул и обратился к людям, которые в нем души не чаят, что "Ребята, я всё, больше не могу, устал. Понимаю, что вы будете расстроены, но я что мог - дал, мне нужен отдых. Будет честно сказать об этом сейчас, чтобы клуб был готов. Год буду отдыхать, в Англии никого никогда не возьму".
Как его провожали? Да я чуть слезу не пустил.
Есть к нему вопросы? До сих пор полубог на стаде. Вон, ради него, даже свистеть сегодня не стали.
Взял кого-то? Нет, потому что воздух не гоняет.
Мужчина? Ещё какой!
Что сделал Трент? Молчал, имел голову до последнего, вилял жопой и тупо слился.
Сделай также, и никто, абсолютно никто слова бы не сказал. "Да, помню, что обещал капитанить, да скаузер, да 20 лет в клубе. Но я устал, нет задора былого, хочу новый вызов, чтобы снова почувствовать драйв. Прошу простить, если разочаровал, но я вижу так". Да жалели бы,что упустили, да расстроились бы, может даже кто-то вспоминал про капитанство (вряд-ли), но все бы поняли. И сегодня бы с огромной благодарностью провожали, плакали бы с ним вместе и желали удачи и, если что, готовы были принять обратно блудного сына. А так, только из уважения к другим людям не устроили "достойные проводы". Воздуханов не любит никто. Поэтому Юре, Хаби, Джи и прочим почёт и уважение, а таким свист и анафема.