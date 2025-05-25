«Ливерпуль» закончил чемпионский сезон Премьер-лиги на «Энфилде» ничьей 1:1 с «Кристал Пэлас» в 38-м туре. После игры подопечным слота вручили медали и долгожданный трофей.

Матч стал последним для Трента Александер-Арнолда в футболке мерсисайдцев, спустя 20 лет в системе клуба он покидает «Ливерпуль».

В матче 36-го тура против «Арсенала» «Энфилд» освистал воспитанника , выходящего на замену. Поступок болельщиков не оценил Юрген Клопп : «Услышал свист, 10 секунд пытался это осознать и выключил ТВ. Я разочарован – мы не такие, 100%. Не забывайте, что он сделал для «Ливерпуля».

Во время церемония награждения «Энфилд» аплодировал Тренту, а Юрген, прибывший на матч, с гордостью наблюдал за парнем, которому когда-то дал шанс в первой команде.

Защитник целовал эмблему родного клуба.

«От всего сердца надеюсь, что однажды болельщики признают, что я сделал для команды. Не было ни минуты, когда бы я не думал о команде, с тех пор как мне исполнилось шесть лет, я всегда думал о «Ливерпуле». Тот прием, который я получил, очень много значит для меня… Я никогда не чувствовал себя настолько любимым!» – цитирует Трента Фабрицио Романо.

В конечном итоге эмоции взяли верх, Александер-Арнолд расплакался.

Футболиста утешали самые близкие люди.

Когда эмоции слегка утихли, Трент и Эндрю Робертсон повторили чемпионское фото.

Пресса уже отправила Александер-Арнолда в «Мадрид» Хаби Алонсо, в столицу Испании он переедет в статусе свободного агента.

Не пожалеет о своем решении?

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