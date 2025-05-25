Манчини о 100-летии «Зенита»: «Желаю счастливого дня рождения такому славному клубу»
Роберто Манчини поздравил «Зенит» со столетием.
«Я хочу пожелать счастливого дня рождения такому славному клубу, как «Зенит», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Манчини.
Итальянец возглавлял «Зенит» с июня 2017 года по май 2018 года. С ним команда заняла 5-е место в чемпионате России, дошла до 1/8 финала Лиги Европы и вылетела в 1/16 финала Кубка России.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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