Манчини о 100-летии «Зенита»: «Желаю счастливого дня рождения такому славному клубу»

Роберто Манчини поздравил «Зенит» со столетием.

«Я хочу пожелать счастливого дня рождения такому славному клубу, как «Зенит », – сказал бывший главный тренер «Зенита» Манчини .

Итальянец возглавлял «Зенит» с июня 2017 года по май 2018 года. С ним команда заняла 5-е место в чемпионате России, дошла до 1/8 финала Лиги Европы и вылетела в 1/16 финала Кубка России.