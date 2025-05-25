Ловрен о 2-м месте «Зенита»: «В особенном сезоне столетия не выигрывать намного больнее. Лучше в прошлом году проиграть, чем в этом. Верю, что клуб вернется на вершину»
Деян Ловрен считает поражение «Зенита» в РПЛ в год столетия особенно болезненным.
«Зенит» не стал чемпионом в завершившемся сезоне Мир РПЛ, заняв второе место. Титул взял «Краснодар».
«Невозможно выигрывать каждый год, это футбол, иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Но, конечно, в особенном сезоне столетия не выигрывать намного больнее.
Лучше в прошлом сезоне проиграть, чем в этом. Но я верю, что «Зенит» вернется на вершину», – сказал бывший защитник «Зенита», ныне выступающий за ПАОК.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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