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Александр Медведев: «Зенит» замахивается на третью звезду – она будет, уверен. С приходом «Газпрома» появились новые возможности, но на поле играют люди»

Александр Медведев уверен, что «Зенит» завоюет третью чемпионскую звезду.

– Праздник, связанный со второй звездой на эмблеме, в 2023 году получился особенным?

– Он, конечно, запомнился всем, кто высыпал на улицы Санкт-Петербурга. А это десятки тысяч людей, которые наблюдали проезд команды по городу.

Мы долго шли к первой звезде. Путь ко второй тоже был тяжелым, особенно в начале. Но «Зенит», как говорят легкоатлеты, набежал на финишную ленточку.

Сейчас замахиваемся на третью звезду. Уверен, что она обязательно будет. Потому что механизмы работы клуба выстроены таким образом, что не зависят от какого-то конкретного человека, на каком бы посту он ни находился. Неважно – спортивная ли это деятельность, финансовая или управленческая. Для клуба важны все. В том числе поэтому количество наших болельщиков, подписчиков в соцсетях все время растет. Причем не только в России, но и за рубежом.

У «Зенита» бывали непростые времена, особенно в 90-е годы. С приходом «Газпрома» появились новые возможности, но, как мы знаем, гарантированные бюджеты далеко не всегда приносят победы. На поле играют люди.

Я очень надеюсь, что привлекательность футбола в России будет только расти. И что мальчишки и девчонки, а у нас есть и женская команда-победительница, не отказываясь от виртуальных радостей, будут жить и в реальном мире. Это все равно интереснее, чем просто нажимать пальцами кнопки, что бы это ни давало на экране, – сказал председатель правления «Зенита».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Медведев
logoМатч ТВ
logoГазпром
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