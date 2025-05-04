Гончаренко о судействе: «Сейчас не «Мир РПЛ», а «ВАР РПЛ». Есть стойкое ожидание приговора... Ситуацию могут развернуть, и самое страшное – в любом случае признают, что все правильно»
«Зенит» на своем поле победил «Пари НН» (2:1) в 27-м туре Мир РПЛ.
На 17-й минуте форвард хозяев Александр Соболев принял мяч на грудь в штрафной гостей. Защитник Кирилл Гоцук находился позади нападающего и обхватывал его сзади за корпус. Мяч от тела Соболева отскочил в руку Гоцука.
Главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил пенальти, ВАР не исправил его решение. Экс-судья Игорь Федотов заявил, что рефери ошибся. Такого же мнения придерживается и бывший судья Сергей Лапочкин. Тренер петербуржцев Сергей Семак заявил: «Я в полном недоумении – аналогичные моменты трактуются по-разному, не понимаю многих решений».
– В первом тайме был эпизод: мяч попал в руку Гоцуку. Пенальти в ворота «Пари НН» назначен не был. Как вам кажется, почему в похожем моменте «Краснодару» дали пробить пенальти, а «Зениту» – нет?
– Мы смотрим футбол со стороны каких-то своих симпатий и оцениваем в том числе.
Мы можем вам с десяток таких же моментов сейчас нарисовать, но, к сожалению, сейчас не «МИР российская Премьер-лига», а «ВАР российская Премьер-лига». Вот это вот стойкое ожидание приговора... То есть мы даже забиваем гол и не радуемся. Ну, так сейчас есть.
Мы не знаем, что сейчас происходит, потому что могут ситуацию в одну сторону развернуть, а могут в другую. И самое страшное в том, что в любом случае признают, что все правильно, – сказал Гончаренко.
Гендиректор «Пари НН» о моменте с Латышонком: «Фол чистой воды, почему ВАР не среагировал? Это был определяющий эпизод, пусть останется на совести тех, кто принял решение»
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