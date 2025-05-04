Лапочкин о руке Гоцука в матче с «Зенитом»: «Левников в Краснодаре назначил пенальти за руку Грицаенко. Не может быть разных трактовок в течение суток. Не знаю, почему Карасев не поставил»
«Зенит» дома обыграл «Пари НН» (2:1) в 27-м туре Мир РПЛ.
На 17-й минуте форвард хозяев Александр Соболев принял мяч на грудь в штрафной гостей. Защитник Кирилл Гоцук находился позади нападающего и обхватывал его сзади за корпус. Мяч от тела Соболева отскочил в руку Гоцука.
Главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил пенальти, ВАР не исправил его решение. Экс-судья Игорь Федотов заявил, что рефери ошибся.
– Почему в этом эпизоде не был назначен пенальти?
– У меня нет ответа, почему не был назначен пенальти. Тем более у нас в чемпионате были похожие прецеденты: вчера [арбитр] Кирилл Левников в Краснодаре сам назначил пенальти (за игру рукой Алексея Грицаенко из «Рубина» – Спортс’‘), в прошлом туре Гоцук держал игрока «Ахмата» за футболку, был контакт мяча и руки, был пенальти.
Здесь то же самое: руки отставлены, они изначально внизу, потом делают движение к мячу, играют в мяч, руки в неестественном положении. Поэтому, мне кажется, если судья и не увидел со спины, хотя у Карасева был хороший угол обзора, то ВАР обязан был вмешиваться в этом моменте.
Конечно, по‑футбольному кажется, что это не пенальти, никто не хочет видеть такие пенальти, но у нас в чемпионате были прецеденты, и есть критерии. Не может быть такого, что у нас разные трактовки в течение суток. Не могут быть разными трактовки даже в течение одного чемпионата, – сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.
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