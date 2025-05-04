После подката Латышонка за штрафной упал игрок «Пари НН» Кастильо. Карасев не зафиксировал фол
Латышонок врезался в соперника за штрафной, судья Карасев не наказал вратаря.
«Зенит» дом победила «Пари НН» (2:1) в 27-м туре чемпионата России. Два мяча во втором тайме забил Александр Соболев, победный – на 83-й минуте.
До второго гола, на 80-й минуте, гости выбежали в атаку, которую прервал Евгений Латышонок. Голкипер «Зенита» вылетел из штрафной и, выбивая мяч, в подкате вступил в контакт с Хуаном Камило Кастильо. Колумбиец мог наступить на ногу россиянину.
Судья Сергей Карасев не зафиксировал нарушения правил и никак не наказал футболиста хозяев, ВАР не вмешался. Нижегородцы ввели мяч в игру из аута.
Изображение: t.me/sportexpress
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