После подката Латышонка за штрафной упал игрок «Пари НН» Кастильо. Карасев не зафиксировал фол

Латышонок врезался в соперника за штрафной, судья Карасев не наказал вратаря.

«Зенит» дом победила «Пари НН » (2:1) в 27-м туре чемпионата России. Два мяча во втором тайме забил Александр Соболев, победный – на 83-й минуте.

До второго гола, на 80-й минуте, гости выбежали в атаку, которую прервал Евгений Латышонок . Голкипер «Зенита » вылетел из штрафной и, выбивая мяч, в подкате вступил в контакт с Хуаном Камило Кастильо . Колумбиец мог наступить на ногу россиянину.

Судья Сергей Карасев не зафиксировал нарушения правил и никак не наказал футболиста хозяев, ВАР не вмешался. Нижегородцы ввели мяч в игру из аута.

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