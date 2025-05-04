  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Пари НН» о моменте с Латышонком: «Фол чистой воды, почему ВАР не среагировал? Это был определяющий эпизод, пусть останется на совести тех, кто принял решение»
35

Гендиректор «Пари НН» о моменте с Латышонком: «Фол чистой воды, почему ВАР не среагировал? Это был определяющий эпизод, пусть останется на совести тех, кто принял решение»

Гендиректор «Пари НН» раскритиковал судейство в матче с «Зенитом».

В 27-м туре Мир РПЛ нижегородцы уступили в гостях «Зениту» (1:2). Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

На 80-й минуте, гости выбежали в атаку, которую прервал Евгений Латышонок. Голкипер «Зенита» вылетел из штрафной и, выбивая мяч, в подкате вступил в контакт с Хуаном Камило Кастильо. Колумбиец мог наступить на ногу россиянину.

Судья Сергей Карасев не зафиксировал нарушения правил, ВАР не вмешался.

«Сегодня мы наиграли на ничью. Результат не тот, который радует нас. Парни бились, видно их старание. Мы вели в счете, но, к сожалению, не удержали. Ребята показали, что «Зениту» можно навязывать свою игру. То, что соперник на последних минутах намеренно тянул время, подтверждает, что наши парни из Нижнего Новгорода навязали ту игру, которую хотели. В концовке чуть-чуть не получилось.

Сегодня потеряны три очка. Для нашей команды, которая борется за выживание, это важные очки. «Зениту», который находится в чемпионской гонке, они тоже нужны. Я, конечно, предвзят, но думаю, для нас они были бы важнее.

Момент с Латышонком? Это фол, чистой воды фол. Не знаю, почему судья этого не увидел. Конечно, нужно было внимательнее посмотреть эпизод и сразу не вводить мяч. Почему ВАР сразу не среагировал на момент? Есть вопросы.

Для игры это был определяющий момент. Пусть это останется на совести тех, кто принял решение. Тем не менее, парни играли хорошо, нам за них не стыдно», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoПари НН
logoСергей Карасев
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoЕвгений Латышонок
logoЗенит
logoХуан Камило Кастильо
Давид Мелик-Гусейнов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапочкин о руке Гоцука в матче с «Зенитом»: «Левников в Краснодаре назначил пенальти за руку Грицаенко. Не может быть разных трактовок в течение суток. Не знаю, почему Карасев не поставил»
43сегодня, 20:11
После подката Латышонка за штрафной упал игрок «Пари НН» Кастильо. Карасев не зафиксировал фол
96сегодня, 19:53Фото
Защитник «Пари НН» Крашевский об 1:2 с «Зенитом»: «Могли три очка увозить, обидное поражение»
21сегодня, 19:37
Главные новости
Президент «Урала» об арбитрах: «Будем писать в УЕФА, ФИФА, во все инстанции. Должны судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально?»
629 минут назад
Семак об отставании в 4 очка: «Здесь не от «Зенита» зависит, а от команд, которые играют против «Краснодара». Верим и надеемся, что у нас будет возможность включиться в борьбу»
843 минуты назад
Кафу об Анчелотти в сборной Бразилии: «Не знаю, встает ли Карло на рассвете, чтобы посмотреть матчи бразильского чемпионата. Он расставит фигуры, которые знает – тех, кто играет в Европе»
446 минут назад
Мареска про 3:1 с «Ливерпулем»: «Мы всегда хотим играть агрессивно, прессинговать. Соперник заставил нас защищаться в какие-то моменты, и игроки справились»
253 минуты назад
Егор Титов: «Пожелаю «Краснодару» стать чемпионом, команда заслужила. У меня есть симпатии к господину Галицкому, человек вкладывает средства в клуб, в город»
857 минут назад
Вы точно помните, какие чипсы рекламировал Аршавин. Вот еще 9 красивых реклам в спорте
сегодня, 21:30Тесты и игры
Палмер о голе «Ливерпулю» с пенальти: «Я не забивал три месяца, но это лишь мотивирует меня. В соцсетях полно идиотов, не обращаю на них внимания»
2сегодня, 21:23
Семак о том, почему не поменял Соболева: «Чуйка уберегла, рад за Сашу. Когда столько давления на игрока, ему иногда это мешает в реализации моментов»
14сегодня, 21:18
Мостовой о предложениях работы: «Тишина, никто не пишет, не звонит. Наверное, проблема в том, что слишком долго играл за границей, не обзавелся контактами и связями – у нас же все через связи»
84сегодня, 21:01
«Юве» идет 4-м в Серии А за 3 тура до конца, опережая «Рому» и «Лацио» по разнице мячей. «Болонья» отстает на 1 очко, «Фиорентина» – на 4
8сегодня, 20:54
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи примет «Лос-Анджелес Гэлакси»
12сегодня, 21:31
Рябчук о 0:0 с «Факелом»: «Спартак» заслуживал победы, но не получилось. Результатом недоволен»
137 минут назад
Тудор об 1:1 с «Болоньей: «Солидный результат на стадионе, где всем было тяжело. С учетом травм и дисквалификаций «Ювентус» провел хороший матч»
139 минут назад
Канчельскис о «Спартаке»: «Каждый год только и разговоры о чемпионстве, но на деле ничего. Опять повесили золотые медали за 10 туров до конца, а теперь приходится снимать»
3сегодня, 21:30
Моуринью о судействе после 0:1 с «Бешикташем»: «Решения ВАР, решения арбитра, неназначенный пенальти на Эн-Несири, я устал об этом говорить. У меня нет власти, ничего не меняется»
2сегодня, 21:19
Энрике о 2:1 с «Пари НН»: «Так проявляется чемпионский характер. «Зенит» будет бороться до последних минут последнего тура – хотим победой завершить важный год»
3сегодня, 21:02
«Ювентус» и «Болонья» в 5-й раз подряд сыграли вничью. У Тудора 2 победы в 5 последних матчах
2сегодня, 20:59
Чемпионат Испании. «Атлетик» и «Сосьедад» Захаряна голов не забили, «Реал» одолел «Сельту», «Бетис» обыграл «Эспаньол»
117сегодня, 20:55
Андрей Мостовой о 2:1 с «Пари НН»: «Зенит» вышел в роли победителей на игру, самоуверенность была, из‑за этого пропустили. «На корячках» пытались вытащить матч»
сегодня, 20:47
Чемпионат Франции. «Лилль» сыграл вничью с «Марселем», «Гавр» Кузяева обыграл «Осер» в гостях, «Лион» уступил «Лансу»
28сегодня, 20:38