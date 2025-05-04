Гендиректор «Пари НН» о моменте с Латышонком: «Фол чистой воды, почему ВАР не среагировал? Это был определяющий эпизод, пусть останется на совести тех, кто принял решение»

Гендиректор «Пари НН» раскритиковал судейство в матче с «Зенитом».

В 27-м туре Мир РПЛ нижегородцы уступили в гостях «Зениту» (1:2). Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

На 80-й минуте, гости выбежали в атаку, которую прервал Евгений Латышонок . Голкипер «Зенита » вылетел из штрафной и, выбивая мяч, в подкате вступил в контакт с Хуаном Камило Кастильо . Колумбиец мог наступить на ногу россиянину.

Судья Сергей Карасев не зафиксировал нарушения правил, ВАР не вмешался.

«Сегодня мы наиграли на ничью. Результат не тот, который радует нас. Парни бились, видно их старание. Мы вели в счете, но, к сожалению, не удержали. Ребята показали, что «Зениту» можно навязывать свою игру. То, что соперник на последних минутах намеренно тянул время, подтверждает, что наши парни из Нижнего Новгорода навязали ту игру, которую хотели. В концовке чуть-чуть не получилось.

Сегодня потеряны три очка. Для нашей команды, которая борется за выживание, это важные очки. «Зениту», который находится в чемпионской гонке, они тоже нужны. Я, конечно, предвзят, но думаю, для нас они были бы важнее.

Момент с Латышонком? Это фол, чистой воды фол. Не знаю, почему судья этого не увидел. Конечно, нужно было внимательнее посмотреть эпизод и сразу не вводить мяч. Почему ВАР сразу не среагировал на момент? Есть вопросы.

Для игры это был определяющий момент. Пусть это останется на совести тех, кто принял решение. Тем не менее, парни играли хорошо, нам за них не стыдно», – сказал генеральный директор «Пари НН » Давид Мелик-Гусейнов.