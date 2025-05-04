Карасев не дал «Зениту» пенальти – мяч от тела Соболева попал в руку Гоцука в штрафной в «Пари НН»
«Зенит» не получил право на пенальти после игры рукой защитника «Пари НН».
Клуб из Санкт-Петербурга принимает нижегородцев в 27-м туре Мир РПЛ (0:1, первый тайм).
На 17-й минуте форвард «Зенита» Александр Соболев принял на грудь мяч после заброса в штрафную от партнера. Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук находился позади нападающего и обхватывал его сзади за корпус. Мяч от тела Соболева отскочил в руку Гоцука.
Главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил пенальти. Он быстро проконсультировался с ВАР и дал команду продолжать игру.
Это решение вызвало бурную реакцию тренера «Зенита» Сергея Семака, он пытался опротестовать решение, общаясь с резервным судьей.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости