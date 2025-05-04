Карасев не дал «Зениту» пенальти – мяч от тела Соболева попал в руку Гоцука в штрафной в «Пари НН»

«Зенит» не получил право на пенальти после игры рукой защитника «Пари НН».

Клуб из Санкт-Петербурга принимает нижегородцев в 27-м туре Мир РПЛ (0:1, первый тайм).

На 17-й минуте форвард «Зенита» Александр Соболев принял на грудь мяч после заброса в штрафную от партнера. Защитник «Пари НН » Кирилл Гоцук находился позади нападающего и обхватывал его сзади за корпус. Мяч от тела Соболева отскочил в руку Гоцука.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил пенальти. Он быстро проконсультировался с ВАР и дал команду продолжать игру.

Это решение вызвало бурную реакцию тренера «Зенита» Сергея Семака, он пытался опротестовать решение, общаясь с резервным судьей.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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