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Мемы про Хави с газоном вместо волос и с газонокосилкой показал на выставке «Барсы» стартап Turfcoach, который может поставить поле для «Камп Ноу». Клуб извинился

Хави обиделся на «Барселону» из-за мемов про него и газон.

В столице Каталонии с 3 по 6 марта проходит Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress, MWC) – ежегодная выставка технологий. 

Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта и вратарь Марк-Андре тер Стеген посетили объекты выставки и выступили на сцене. А инновационный центр «Барселоны» во вторник провел серию презентаций, посвященных технологиям будущего  в спорте.

Общее внимание привлекла презентация немецкого стартапа Turfcoach, позволяющего в режиме реального времени следить за состоянием поля. По словам источников в «Барсе», Turfcoach был одним из пяти финалистов, претендующих на поставку газона для реконструированного стадиона «Камп Ноу». Основатель и генеральный директор компании Кристиан Тейль был одним из выступающих во вторник.

Во время презентации Turfcoach показал слайд с двумя мемами про экс-футболиста и бывшего главного тренера «Барселоны» Хави. На одном из них Хави был изображен с травой вместо волос, а на втором был показан работающим с газонокосилкой на поле «Камп Ноу».

Отметим, что Хави на посту тренера неоднократно жаловался на неудовлетворительное состояние полей в Испании, которое мешало его команде показывать красивый футбол и добиваться результата. За это он даже получил прозвище «садовник» от фанатов соперников.

Мемы быстро распространились в соцсетях. Окружение Хави сообщило The Athletic, что бывший тренер «Барсы» и его семья были шокированы и разочарованы этими кадрами. Они посчитали, что это было неуважением к легенде, тем более болезненным, что это произошло на мероприятии, организованном самим клубом.

«Барселона» извинилась перед Хави и опровергла, что у клуба есть какие-либо коммерческие соглашения с Turfcoach.

Источники в клубе также сообщили, что в «Барсе» заранее проверили слайды презентаций всех компаний, выступавших на мероприятии. Слайды Turfcoach перед презентацией не включали мемы с Хави.

«Мы хотим заявить, что компания Turfcoach не работает с «Барселоной» и никогда не намеревалась высмеивать Хави. Если это оскорбило его или его окружение, мы приносим извинения.

Напротив, мы намеревались подготовить эту презентацию с ответственностью, чтобы поддержать и распространить сообщение Хави о важности полей в футболе. Его внимание к состоянию поля демонстрирует его преданность игре, и в Turfcoach мы разделяем это видение», – сказано в заявлении компании.

Изображение: кадр из презентации Turfcoach

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
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