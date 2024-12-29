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  • «Барса» получит 100 млн евро за продажу VIP-мест на «Камп Ноу». Сделка состоится независимо от решения суда по регистрации Ольмо и поможет выйти на правило «1 к 1»
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«Барса» получит 100 млн евро за продажу VIP-мест на «Камп Ноу». Сделка состоится независимо от решения суда по регистрации Ольмо и поможет выйти на правило «1 к 1»

«Барселона» получит 100 млн евро за продажу VIP-мест на «Камп Ноу».

По данным Marca, этой суммы будет достаточно для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

Соглашение с арабскими компаниями, с которыми велись переговоры, полностью достигнуто. Осталось лишь дождаться выплаты заявленной суммы.

После получения денег руководство «Барсы» планирует обратиться в Ла Лигу, чтобы удостовериться, что с помощью этого спонсорства клуб сможет достичь правила 1:1, чего не произошло после сделки с Nike.

Продажа VIP-мест будет осуществлена независимо от того, что решит суд первой инстанции, в который был подан иск в связи с решением не регистрировать Ольмо и Виктора.

Лапорта не будет подписывать документы о продаже VIP-мест на «Камп Ноу» до 31 декабря. Президент «Барселоны» еще надеется на регистрацию Ольмо через суд

Суд отказал «Барсе» в регистрации Ольмо: 1 января может уйти бесплатно. У Лапорты наготове рычаги

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoДани Ольмо
logoЛа Лига
logoБарселона
logoКамп Ноу
бизнес
logoПау Виктор
logoNike
деньги
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