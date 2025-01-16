«Барса» продала 475 VIP-мест на «Камп Ноу» на срок до 30 лет за 100 млн евро. Клуб заявил, что Ла Лигу уведомили о сделке 31 декабря
Клуб заключил сделку с двумя инвесторами из стран Ближнего Востока о продаже 475 мест на срок до 30 лет.
Отмечается, что покупатели могут как использовать VIP-места самостоятельно, так и перепродать их, что позволяет снизить риски для «Барселоны». Инвесторы платят аванс за лицензию на использование мест в течение всего срока действия контракта, а также оплачивают их стоимость на каждый сезон – таким образом, «Барселоне» гарантирован доход на протяжении всего срока сделки.
Доход от продажи VIP-мест позволит «Барселоне» выйти на правило «1 к 1», а также выплатить «значительную часть» долга перед инвесторами по реконструкции «Камп Ноу». Ранее сообщалось, что сделка принесет клубу 100 млн евро.
В сообщении «Барсы» подчеркивается, что клуб направил соответствующие документы по сделке Ла Лиге до конца дня 31 декабря.
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