«Барса» продала 475 VIP-мест на «Камп Ноу» на срок до 30 лет за 100 млн евро. Клуб заявил, что Ла Лигу уведомили о сделке 31 декабря

«Барселона» объявила о продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

Клуб заключил сделку с двумя инвесторами из стран Ближнего Востока о продаже 475 мест на срок до 30 лет.

Отмечается, что покупатели могут как использовать VIP-места самостоятельно, так и перепродать их, что позволяет снизить риски для «Барселоны». Инвесторы платят аванс за лицензию на использование мест в течение всего срока действия контракта, а также оплачивают их стоимость на каждый сезон – таким образом, «Барселоне» гарантирован доход на протяжении всего срока сделки.

Доход от продажи VIP-мест позволит «Барселоне» выйти на правило «1 к 1», а также выплатить «значительную часть» долга перед инвесторами по реконструкции «Камп Ноу ». Ранее сообщалось, что сделка принесет клубу 100 млн евро .

В сообщении «Барсы» подчеркивается, что клуб направил соответствующие документы по сделке Ла Лиге до конца дня 31 декабря.