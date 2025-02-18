Тебас о том, что Ла Лига считает подозрительной продажу VIP-мест «Барсой»: «Это была компания с единственным контрактом, связанная с Алвесом с 2020-го по 2022-й. Мы изложили факты»
Хавьер Тебас высказался о продаже «Барсой» VIP-мест на «Камп Ноу».
В понедельник стало известно, что Ла Лига подала жалобу на каталонский клуб в Высший совет по спорту (CSD), посчитав подозрительной сделку по продаже VIP-мест на «Камп Ноу», доходы от которой позволили «Барселоне» выйти на правило «1 к 1», а также временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Утверждалось, что «Барселона» получила 28 млн евро от партнера клуба.
«Это была компания с уставным капиталом в 3000 евро, созданная в мае 2024 года. У нее был единственный контракт с «Барсой», и с 2020 по 2022 год она была связана с Дани Алвесом.
Мы изложили факты и призвали увеличить платежеспособность», – сказал президент Ла Лиги.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Periodico
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