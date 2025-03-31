Аудитор «Барсы» пока не одобрил включение 100 млн евро от продажи VIP-мест на «Камп Ноу» в отчет для Ла Лиги. Без этого у клуба могут быть проблемы с трансферами и продлением контрактов

Аудиторы не готовы зачесть «Барселоне» 100 млн евро в отчет для Ла Лиги.

Напомним, в январе клуб заключил сделку с двумя инвесторами из стран Ближнего Востока о продаже 475 мест на срок до 30 лет.

Сообщалось, что доход от продажи VIP-мест позволил «Барселоне» выйти на правило «1 к 1», а также выплатить «значительную часть» долга перед инвесторами по реконструкции «Камп Ноу». Ранее была информация, что сделка принесет клубу 100 млн евро .

Как сообщает SER Catalunya, процесс учета доходов от этой сделки, который осуществляет новая для «Барселоны» аудиторская компания Crowe Global (сменившая Grant Thornton), привел к тому, что «Барселоне» пришлось отложить подачу финансовой отчетности за первое полугодие сезона в Ла Лигу .

Продажа VIP-мест должна была помочь каталонскому клубу выйти на правило «1 к 1», которое позволяет тратить на трансферы столько, сколько команда заработала на продажах. «Барселона » восстановила этот статус в январе, но до конца марта клуб должен был представить в Ла Лигу промежуточный финансовый отчет, основанный на данных по состоянию на 31 декабря 2024 года.

В нем должны были быть учтены доходы от продажи VIP-мест на новом стадионе. Однако Crowe Global пока не одобрила включение этих средств в отчетность, поскольку эти деньги еще не стали реальным доходом клуба.

До тех пор, пока этот вопрос не будет урегулирован, «Барселона» не сможет вновь действовать в рамках правила «1 к 1», что ставит под угрозу процесс финансового оздоровления клуба.

Более того, это может отразиться на летней трансферной кампании каталонцев, если сделка не будет признана легитимной. В зоне риска может оказаться и продление действующих контрактов с игроками, из-за чего клуб намерен поспешить с работой над ними.