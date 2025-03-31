Аудитор «Барсы» пока не одобрил включение 100 млн евро от продажи VIP-мест на «Камп Ноу» в отчет для Ла Лиги. Без этого у клуба могут быть проблемы с трансферами и продлением контрактов
Напомним, в январе клуб заключил сделку с двумя инвесторами из стран Ближнего Востока о продаже 475 мест на срок до 30 лет.
Сообщалось, что доход от продажи VIP-мест позволил «Барселоне» выйти на правило «1 к 1», а также выплатить «значительную часть» долга перед инвесторами по реконструкции «Камп Ноу». Ранее была информация, что сделка принесет клубу 100 млн евро.
Как сообщает SER Catalunya, процесс учета доходов от этой сделки, который осуществляет новая для «Барселоны» аудиторская компания Crowe Global (сменившая Grant Thornton), привел к тому, что «Барселоне» пришлось отложить подачу финансовой отчетности за первое полугодие сезона в Ла Лигу.
Продажа VIP-мест должна была помочь каталонскому клубу выйти на правило «1 к 1», которое позволяет тратить на трансферы столько, сколько команда заработала на продажах. «Барселона» восстановила этот статус в январе, но до конца марта клуб должен был представить в Ла Лигу промежуточный финансовый отчет, основанный на данных по состоянию на 31 декабря 2024 года.
В нем должны были быть учтены доходы от продажи VIP-мест на новом стадионе. Однако Crowe Global пока не одобрила включение этих средств в отчетность, поскольку эти деньги еще не стали реальным доходом клуба.
До тех пор, пока этот вопрос не будет урегулирован, «Барселона» не сможет вновь действовать в рамках правила «1 к 1», что ставит под угрозу процесс финансового оздоровления клуба.
Более того, это может отразиться на летней трансферной кампании каталонцев, если сделка не будет признана легитимной. В зоне риска может оказаться и продление действующих контрактов с игроками, из-за чего клуб намерен поспешить с работой над ними.
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