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«Факел» оспорит в КДК удаление Мертенса в матче с «Оренбургом»: «Дилан пытался сыграть в мяч, не было продавливания. Пятка на газоне, сила наступа минимальна»

«Факел» оспорит в КДК РФС удаление Дилана Мертенса в матче с «Оренбургом».

«Факел» уступил «Оренбургу» в матче 21-го тура Мир РПЛ (0:1), играя в меньшинстве с 53-й минуты. Полузащитник Мертенс был удален Артемом Любимовым за наступ на ахилл Саиду Сахархизану

«Факел» намерен оспаривать в КДК удаление Дилана Мертенса в матче с «Оренбургом». Клуб настаивает на отмене красной карточки, которую показали голландскому игроку на 53-й минуте матча.

Дилан пытался сыграть в мяч, в его действиях не было признаков явной агрессии и умышленной грубости. Не было продавливания. Пятка нашего игрока в том эпизоде находилась на газоне, что говорит о том, что сила наступа была минимальна.

Опять же контакт произошел в момент разворота игрока «Факела», соперник выбегал у него из‑за спины. Все это говорит о том, что фол никак не мог повлечь за собой удаление», – говорится в заявлении пресс-службы клуба из Воронежа.

Напомним, что после матча 20-го тура «Факел» – «Зенит» (0:2) КДК отменил удаление Вячеслава Якимова за фол последней надежды на форварде гостей Лусиано Гонду в первом тайме.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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КДК РФС
дисквалификации
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