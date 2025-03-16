«Факел» оспорит в КДК удаление Мертенса в матче с «Оренбургом»: «Дилан пытался сыграть в мяч, не было продавливания. Пятка на газоне, сила наступа минимальна»
«Факел» уступил «Оренбургу» в матче 21-го тура Мир РПЛ (0:1), играя в меньшинстве с 53-й минуты. Полузащитник Мертенс был удален Артемом Любимовым за наступ на ахилл Саиду Сахархизану.
«Факел» намерен оспаривать в КДК удаление Дилана Мертенса в матче с «Оренбургом». Клуб настаивает на отмене красной карточки, которую показали голландскому игроку на 53-й минуте матча.
Дилан пытался сыграть в мяч, в его действиях не было признаков явной агрессии и умышленной грубости. Не было продавливания. Пятка нашего игрока в том эпизоде находилась на газоне, что говорит о том, что сила наступа была минимальна.
Опять же контакт произошел в момент разворота игрока «Факела», соперник выбегал у него из‑за спины. Все это говорит о том, что фол никак не мог повлечь за собой удаление», – говорится в заявлении пресс-службы клуба из Воронежа.
Напомним, что после матча 20-го тура «Факел» – «Зенит» (0:2) КДК отменил удаление Вячеслава Якимова за фол последней надежды на форварде гостей Лусиано Гонду в первом тайме.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий