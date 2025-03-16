«Факел» оспорит в КДК удаление Мертенса в матче с «Оренбургом»: «Дилан пытался сыграть в мяч, не было продавливания. Пятка на газоне, сила наступа минимальна»

«Факел» оспорит в КДК РФС удаление Дилана Мертенса в матче с «Оренбургом».

«Факел » уступил «Оренбургу » в матче 21-го тура Мир РПЛ (0:1), играя в меньшинстве с 53-й минуты. Полузащитник Мертенс был удален Артемом Любимовым за наступ на ахилл Саиду Сахархизану .

«Факел » намерен оспаривать в КДК удаление Дилана Мертенса в матче с «Оренбургом». Клуб настаивает на отмене красной карточки, которую показали голландскому игроку на 53-й минуте матча.

Дилан пытался сыграть в мяч, в его действиях не было признаков явной агрессии и умышленной грубости. Не было продавливания. Пятка нашего игрока в том эпизоде находилась на газоне, что говорит о том, что сила наступа была минимальна.

Опять же контакт произошел в момент разворота игрока «Факела», соперник выбегал у него из‑за спины. Все это говорит о том, что фол никак не мог повлечь за собой удаление», – говорится в заявлении пресс-службы клуба из Воронежа.

Напомним, что после матча 20-го тура «Факел» – «Зенит» (0:2) КДК отменил удаление Вячеслава Якимова за фол последней надежды на форварде гостей Лусиано Гонду в первом тайме.