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«Это красная?» «Факел» об удалении Мертенса за наступ на ахилл Сахархизану в матче с «Оренбургом»

«Факел» усомнился в удалении Дилана Мертенса в матче с «Оренбургом».

Встреча 21-го тура Мир РПЛ проходила в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. 

Воронежцы с 53-й минуты играли в меньшинстве. Полузащитник «Факела» Дилан Мертенс в попытке отбора мяча сзади наступил на ахилл нападающему Саиду Сахархизану

Главный судья Артем Любимов показал нидерландцу красную карточку. ВАР не стал оспаривать решение арбитра. 

«Это красная?» – прокомментировала эпизод пресс-служба «Факела», прикрепив видео с удалением. 

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Факела»
logoсудьи
logoФакел
logoСаид Сахархизан
Артем Любимов
logoДилан Мертенс
logoОренбург
logoпремьер-лига Россия
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