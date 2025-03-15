«Это красная?» «Факел» об удалении Мертенса за наступ на ахилл Сахархизану в матче с «Оренбургом»

«Факел» усомнился в удалении Дилана Мертенса в матче с «Оренбургом».

Встреча 21-го тура Мир РПЛ проходила в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Воронежцы с 53-й минуты играли в меньшинстве. Полузащитник «Факела» Дилан Мертенс в попытке отбора мяча сзади наступил на ахилл нападающему Саиду Сахархизану .

Главный судья Артем Любимов показал нидерландцу красную карточку. ВАР не стал оспаривать решение арбитра.

«Это красная?» – прокомментировала эпизод пресс-служба «Факела », прикрепив видео с удалением.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»