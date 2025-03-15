«Это красная?» «Факел» об удалении Мертенса за наступ на ахилл Сахархизану в матче с «Оренбургом»
«Факел» усомнился в удалении Дилана Мертенса в матче с «Оренбургом».
Встреча 21-го тура Мир РПЛ проходила в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Воронежцы с 53-й минуты играли в меньшинстве. Полузащитник «Факела» Дилан Мертенс в попытке отбора мяча сзади наступил на ахилл нападающему Саиду Сахархизану.
Главный судья Артем Любимов показал нидерландцу красную карточку. ВАР не стал оспаривать решение арбитра.
«Это красная?» – прокомментировала эпизод пресс-служба «Факела», прикрепив видео с удалением.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Факела»
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