Лапочкин не согласен с удалением у «Факела» в игре с «Оренбургом»: «Нет продавливания и чрезмерной силы, просто наступ: обычная желтая карточка. ВАР мог вмешаться»

Сергей Лапочкин не согласен с удалением Дилана Мертенса в игре с «Оренбургом».

«Факел » уступил в матче 21-го тура Мир РПЛ (0:1), играя в меньшинстве с 53-й минуты. Полузащитник Мертенс был удален за наступ на ахилл Саиду Сахархизану .

– Для меня больше факторов, что это желтая карточка. Тем более что такие моменты довольно часто встречаются. Тут ключевое, что не было продавливания. Соответственно, нет чрезмерной силы.

И мы видим, что пятка игрока, которого удалили, находится на газоне. Он не может перенести весь вес тела и нанести травму. Такие моменты часто случаются, всегда показывают желтую карточку. Нет чрезмерной силы, просто наступ: обычная желтая карточка.



- Должны ли были судьи на ВАР вмешаться?

– Если говорить про явную и очевидную ошибку, то нет. Но мы знаем, что на сборе судьям сказали, что, если вы считаете, что арбитр ошибся, то вы обязаны вмешиваться. Мне кажется, в этом эпизоде просто желтая, ВАР мог вмешаться, – сказал экс-арбитр ФИФА.