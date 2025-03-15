  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапочкин не согласен с удалением у «Факела» в игре с «Оренбургом»: «Нет продавливания и чрезмерной силы, просто наступ: обычная желтая карточка. ВАР мог вмешаться»
5

Лапочкин не согласен с удалением у «Факела» в игре с «Оренбургом»: «Нет продавливания и чрезмерной силы, просто наступ: обычная желтая карточка. ВАР мог вмешаться»

Сергей Лапочкин не согласен с удалением Дилана Мертенса в игре с «Оренбургом».

«Факел» уступил в матче 21-го тура Мир РПЛ (0:1), играя в меньшинстве с 53-й минуты. Полузащитник Мертенс был удален за наступ на ахилл Саиду Сахархизану

– Для меня больше факторов, что это желтая карточка. Тем более что такие моменты довольно часто встречаются. Тут ключевое, что не было продавливания. Соответственно, нет чрезмерной силы.

И мы видим, что пятка игрока, которого удалили, находится на газоне. Он не может перенести весь вес тела и нанести травму. Такие моменты часто случаются, всегда показывают желтую карточку. Нет чрезмерной силы, просто наступ: обычная желтая карточка.
 
- Должны ли были судьи на ВАР вмешаться?

– Если говорить про явную и очевидную ошибку, то нет. Но мы знаем, что на сборе судьям сказали, что, если вы считаете, что арбитр ошибся, то вы обязаны вмешиваться. Мне кажется, в этом эпизоде просто желтая, ВАР мог вмешаться, – сказал экс-арбитр ФИФА.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoФакел
logoМатч ТВ
logoсудьи
logoСаид Сахархизан
logoОренбург
logoДилан Мертенс
logoСергей Лапочкин
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пятибратов о 0:1 с «Оренбургом»: «Удаление помешало «Факелу». Все шло к ничьей, но этот нелепый гол… Надо было просто выбить мяч»
13сегодня, 11:59
«Это красная?» «Факел» об удалении Мертенса за наступ на ахилл Сахархизану в матче с «Оренбургом»
64сегодня, 11:48Фото
Главные новости
У Зорина гол, автогол и желтая за 7 минут матча «Ахмата» с «Химками». Это его первые результативные действия и карточка в сезоне
910 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» примет «Динамо», «Химки» и «Ахмат» сыграли вничью, в воскресенье «Спартак» встретится с «Зенитом»
29011 минут назад
Рэтклифф о бывшем руководстве «МЮ»: «За 12 лет они приняли много глупых решений, все испортили. Я бы не терпел Вудворда и Арнольда»
1116 минут назад
68% читателей Спортса» проходят футбольный диктант без ошибок. Сможете так же?
33 минуты назадСпецпроект
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Вильярреала», «Барселона» сыграет с «Атлетико» в воскресенье
2633 минуты назадLive
Футболистка сборной Франции U23 Фонтен назвала гомосексуальность грехом, сославшись на Библию. Федерация футбола страны осудила ее
5149 минут назад
Румменигге о Суперлиге: «Она была мертва и похоронена сразу после выхода английских и итальянских команд. Остались два испанских клуба, которые могут играть класико каждое воскресенье»
1052 минуты назад
Флик о двойном касании Альвареса: «Досадная ситуация. Жаль Хулиана, потрясающий игрок. Мне больше нечего сказать»
15сегодня, 12:24
Джим Рэтклифф: «Я уйду из «МЮ», если провалюсь. Но не думаю, что это случится. Как только мы начнем играть в хороший футбол и побеждать, все изменится»
11сегодня, 12:13
Пятибратов о 0:1 с «Оренбургом»: «Удаление помешало «Факелу». Все шло к ничьей, но этот нелепый гол… Надо было просто выбить мяч»
13сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» не реализовал 4 из 5 пенальти в этом сезоне РПЛ. Не забили 4 разных игрока
12 минуты назад
«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов». Агаларов и Сергеев играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
218 минут назад
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Нефтехимика», «Уфа» проиграла «Енисею», «Шинник» против «КАМАЗа»
333 минуты назадLive
Гонду о матче с «Факелом»: «Их игрок вел себя некрасиво: в борьбе я упал, на меня начали орать, потом гримасничать, кричать разные слова. Все это не красит футбол»
436 минут назад
Ривалдо: «Барса» имеет все необходимое, чтобы выиграть еще один требл. Они играют с радостью, единством и уважением к требованиям тренера»
239 минут назад
Пеп о 99 очках Холанда в АПЛ: «Его цифры с момента прихода просто невероятные, и я хочу большего»
349 минут назад
Морган о Тухеле: «Глупо ожидать, что немец будет петь английский гимн, но сказать, что он сделает это, если мы выиграем достаточно матчей и фанаты этого захотят – гениально»
3сегодня, 12:12
Вратарь и хавбек «Енисея» сцепились в концовке матча с «Уфой». Шамов что-то эмоционально высказал Чуканову
сегодня, 12:07Видео
Агент Доннаруммы о Сафонове: «Он играл, когда Джанлуиджи в этом нуждался. Для «ПСЖ» нормально иметь еще одного качественного вратаря»
4сегодня, 11:30
Роднина о матчах с США: «Если это начнут Штаты, то мы будем ближе к тому, чтобы снова войти в спортивную семью. Надо учиться друг у друга, побеждать друг друга»
3сегодня, 11:17