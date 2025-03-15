Пятибратов о 0:1 с «Оренбургом»: «Удаление помешало «Факелу». Все шло к ничьей, но этот нелепый гол… Надо было просто выбить мяч»
На 53-й минуте игры 21-го тура Мир РПЛ «Факел» остался в меньшинстве после удаления Дилана Мертенса. На 95-й минуте Сергей Божин отправил мяч в свои ворота.
– Удаление нам помешало.
- Почему вышел на поле Мертенс в перерыве?
– Это тот игрок, который должен двигать мяч вперед, сохранять его под давлением. Он играет в футбол, где есть контроль: может отдать передачу, ударить. Для меня стало откровением его удаление. Это было неосторожное действие, он игрок не грубый. Удаление сыграло с нами злую шутку.
– На какой результат можно было рассчитывать?
– Перестраивали игру, могли забить. Нормально все было, справлялись с давлением. Не было такого, чтобы мы не контролировали ситуацию. Все шло к ничейному результату.
Но этот нелепый мяч, который мы пропустили… Надо было просто выбить мяч. Наша ошибка повлияла на результат.
Конечно, болезненно воспринимаем такой результат. А как иначе? Пропускаешь необязательный мяч в добавленное время. Это, конечно, расстраивает, – сказал главный тренер «Факела».
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