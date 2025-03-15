Юрий Семин: «Вендел играет значительно хуже, чем в прошлом сезоне – это не большая потеря для «Зенита» перед со «Спартаком», есть более агрессивные игроки с мотивацией»
Юрий Семин не считает важной потерю Вендела для «Зенита» в игре со «Спартаком».
Бразильский хавбек был удален в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Факела» за неприличный жест в адрес фанатов. КДК РФС не отменил красную карточку из-за расизма со стороны болельщиков, и Вендел не сыграет завтра со «Спартаком» в Москве.
«На сегодняшний момент Вендел не прошлогодняя его версия. Он играет значительно хуже, и сейчас его отсутствие не потеря для «Зенита» перед игрой со «Спартаком». Точно не большая.
Есть кем его заменить, в составе «Зенита» имеются более агрессивные игроки с большим желанием и мотивацией», – заявил бывший тренер «Локомотива» и сборной России Семин.
Ухающих фанатов «Факела» пока не нашли. А как же камеры и Fan ID?
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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