Юрий Семин: «Вендел играет значительно хуже, чем в прошлом сезоне – это не большая потеря для «Зенита» перед со «Спартаком», есть более агрессивные игроки с мотивацией»

Юрий Семин не считает важной потерю Вендела для «Зенита» в игре со «Спартаком».

Бразильский хавбек был удален в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Факела» за неприличный жест в адрес фанатов. КДК РФС не отменил красную карточку из-за расизма со стороны болельщиков, и Вендел не сыграет завтра со «Спартаком » в Москве.

«На сегодняшний момент Вендел не прошлогодняя его версия. Он играет значительно хуже, и сейчас его отсутствие не потеря для «Зенита» перед игрой со «Спартаком». Точно не большая.

Есть кем его заменить, в составе «Зенита » имеются более агрессивные игроки с большим желанием и мотивацией», – заявил бывший тренер «Локомотива» и сборной России Семин.

Ухающих фанатов «Факела» пока не нашли. А как же камеры и Fan ID?

Вендел пропускает «Спартак». Теперь точно