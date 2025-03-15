  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гонду об удалении Вендела: «Нас провоцировали, но его жест тоже не красит футбол. Ситуацию можно было пресечь, если внимательно следить за эпизодами»
8

Гонду об удалении Вендела: «Нас провоцировали, но его жест тоже не красит футбол. Ситуацию можно было пресечь, если внимательно следить за эпизодами»

Лусиано Гонду высказался об удалении Вендела за жест в матче с «Факелом».

Во время матча 20-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) хавбек гостей Вендел был удален за неприличный жест в адрес фанатов. Бразилец пожаловался на расизм со стороны болельщиков хозяев.

Вендел получил красную карточку, отвечая на выпад трибун. Ты разобрался, что это было?

– Действительно очень неприятная ситуация. С одной стороны, нас провоцировали, с другой – жест Вендела тоже не красит футбол. Наверное, эту ситуацию можно было пресечь, если внимательно следить за игрой и эпизодами.

Вендел был очень расстроен, конечно. Потом он извинился перед командой, что не смог сдержать эмоций. Мы его поддержали, двигаемся дальше, – сказал нападающий «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoВендел
logoФакел
logoЛусиано Гонду
logoЧемпионат.com
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Титов: «Дисквалификация Вендела – потеря для «Зенита». Другое дело, насколько он был мотивирован. Может, вместо него выйдет мотивированный игрок и даст результат»
9вчера, 18:42
Блинов об удалении Вендела: «Это предтеча матча со «Спартаком», вижу прямой умысел. По Fan ID нанесен удар – сомневаюсь, что на трибуне были только болельщики «Факела»
50вчера, 18:29
Александр Мостовой: «Не назвал бы «Зенит» фаворитом, «Спартак» дома играет с уверенностью. Осторожничать никто не будет»
5вчера, 16:15
Главные новости
Ямаль о соцсетях: «Перестал читать, когда перед Евро начали обсуждать, достаточно ли мы с Нико испанцы. Часто плохое пишут болельщики соперников»
1534 минуты назад
Ширер о двойном касании Альвареса: «Полнейшая хрень, что такой момент может определить исход матча такого масштаба. Я посмотрел пенальти больше 100 раз»
3937 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Брайтона», «Арсенал» сыграет с «Челси» в воскресенье
843 минуты назад
Чемпионат России. «Локомотив» примет «Динамо», в воскресенье «Спартак» сыграет с «Зенитом», «Краснодар» – с «Ростовом»
4743 минуты назад
Санчес сыграет с «Арсеналом», сообщил Мареска: «Надеюсь, «Челси» не придется менять вратаря в АПЛ до конца сезона»
2сегодня, 07:14
Отдел трафика в поисках тимлида SEO-команды. Выведем Спортс’’ на топовые позиции в поисковой выдаче!
сегодня, 07:00Вакансия
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Униона», «Боруссия» против «Лейпцига», «Байер» сыграет с «Штутгартом» в воскресенье
1сегодня, 06:43
ЕС снял санкции с Дегтярева, а Эстония – ввела, Петросян пропустит КПК, Саввиди вернется в «Ростов», 40-летний Роналду вызван в сборную Португалии, Мирра в финале Индиан-Уэллса и другие новости
21сегодня, 06:05
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Вильярреала», «Барселона» сыграет с «Атлетико» в воскресенье
22сегодня, 05:52
Анчелотти о «Реале»: «В марте лидируем во всех турнирах – такого не было в последние три года. Можем играть лучше»
20сегодня, 05:38
Ко всем новостям
Последние новости
Гави о двойном касании Альвареса: «Я бы давал перебить пенальти в таких случаях. Но я не знаю, пусть решают судьи»
1 минуту назад
Неймар о травме перед матчами сборной: «Казалось, возвращение было так близко, но, к сожалению, я не смогу надеть самую тяжелую футболку в мире»
420 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Таавуна», «Аль-Иттифак» принимает «Аль-Фейху»
523 минуты назад
Дзюба о вызове в сборную: «Ощущения все те же, очень приятное состояние. Я, наверное, больше внутри радовался, чем снаружи»
246 минут назад
LEON Вторая лига А. «Сибирь» принимает «Авангард», «Динамо-2» против «Калуги»
153 минуты назадLive
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи против «Миннесоты», «Интер Майами» Месси сыграет с «Атлантой» Миранчука в ночь на понедельник
257 минут назад
Аршавин об Энрике в «Зените»: «Еще не включился на полную мощность. Хорош в борьбе, старается идти в дриблинг, но в финальной фазе атак не хватает острых передач»
4сегодня, 07:44
«Вильярреал» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 07:29
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина в гостях у «Анжера», «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье
2сегодня, 07:19
«Милан» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 06:53