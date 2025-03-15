Гонду об удалении Вендела: «Нас провоцировали, но его жест тоже не красит футбол. Ситуацию можно было пресечь, если внимательно следить за эпизодами»

Лусиано Гонду высказался об удалении Вендела за жест в матче с «Факелом».

Во время матча 20-го тура Мир РПЛ «Факел » – «Зенит» (0:2) хавбек гостей Вендел был удален за неприличный жест в адрес фанатов. Бразилец пожаловался на расизм со стороны болельщиков хозяев.

– Вендел получил красную карточку, отвечая на выпад трибун. Ты разобрался, что это было?

– Действительно очень неприятная ситуация. С одной стороны, нас провоцировали, с другой – жест Вендела тоже не красит футбол. Наверное, эту ситуацию можно было пресечь, если внимательно следить за игрой и эпизодами.

Вендел был очень расстроен, конечно. Потом он извинился перед командой, что не смог сдержать эмоций. Мы его поддержали, двигаемся дальше, – сказал нападающий «Зенита ».