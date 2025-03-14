Блинов об удалении Вендела: «Это предтеча матча со «Спартаком», вижу прямой умысел. По Fan ID нанесен удар – сомневаюсь, что на трибуне были только болельщики «Факела»

Знаток «Что? Где? Когда?» видит умысел конкурента «Зенита» в скандале в Воронеже.

Во время матча 20-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) хавбек гостей Вендел был удален за неприличный жест в адрес фанатов. Бразилец пожаловался на расизм со стороны болельщиков хозяев. КДК РФС не отменил удаление игрока – он пропустит матч со «Спартаком», который состоится 16 марта. «Факел» был наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей за расизм.

– Атмосфера перед матчем «Спартака» и «Зенита» в чемпионате сильно перегрета. То, что произошло в Воронеже, – предтеча игры в Москве и попытка вывести из игры Вендела, которая увенчалась успехом.

Но для «Зенита» это уже непринципиально. Все решит сила характера. Игры со «Спартаком » редко были красивыми – они могли быть разными по результату, но победы «Зенит» одерживал буквально на скрежете зубовном. Хотя и за счет мастерства тоже.

Оба соперника – на ходу. А решающим фактором будет, кто более спокойно отреагирует на все провокации и попытки вывести игроков из себя, которые предпринимаются. Думаю, у зенитовцев хватит благоразумия не обращать внимания на суету, которая происходит. Надо построить свою игру и победить.

– За событиями в Воронеже видите руку тех, кто заинтересован в победе «Спартака» над «Зенитом»?

– Я вижу прямой умысел. Во-первых, нанесен удар по системе Fan ID. То, что «Факел» представил КДК запись поведения болельщиков на трибунах без звука, – издевательство и дискредитация всей системы Fan ID.

Во-вторых, вижу за этим попытку вывести из строя ключевого игрока «Зенита» и других футболистов. Когда в «Зените» стали реагировать, это сыграло на руку тем, кто хотел раздуть этот конфликт.

– Болельщикам «Факела» это зачем? Или провокации устраивали не они?

– Я сомневаюсь, что на трибуне, откуда звучали провокации в адрес Вендела , были только болельщики «Факела».

Поэтому очень хотелось бы узнать с помощью системы Fan ID, из какого города приехали эти люди и за какой клуб болеют, – сказал капитан команд телеклуба «Что? Где? Когда?» и болельщик «Зенита» Алексей Блинов.

Знаток «Что? Где? Когда?» работал в «Зените» Адвоката и рассказал нам об Аршавине, Фурсенко, Уткине и скандале с Друзем

Ухающих фанатов «Факела» пока не нашли. А как же камеры и Fan ID?

Вендел пропускает «Спартак». Теперь точно