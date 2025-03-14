Егор Титов: «Дисквалификация Вендела – потеря для «Зенита». Другое дело, насколько он был мотивирован. Может, вместо него выйдет мотивированный игрок и даст результат»

Егор Титов высказался о дисквалификации полузащитника «Зенита» Вендела.

Вендел из-за дисквалификации пропустит матч 21-го тура Мир РПЛ против «Спартака». Встреча состоится 16 марта.

«Дисквалификация Вендела, конечно, потеря для «Зенита ». Другое дело, насколько был мотивирован Вендел. Видно, что Клаудиньо уехал в том числе потому, что была потеряна мотивация. Это был уже другой Клаудиньо — не тот, который делал результат.

Вендел, как мне кажется, был в такой же ситуации. В Воронеже его однозначно спровоцировали на этот жест. Это не красит российский футбол. Но он как мастер и лидер команды не должен был этого делать. Не знаю, как повлияет на игру отсутствие Вендела. Может быть, вместо него выйдет мотивированный футболист и даст результат», – сказал экс-капитан «Спартака ».