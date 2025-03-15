Гвардиола про 2:2 с «Брайтоном»: «Ман Сити» был близок к победе. Игроки отдали все силы – мы набрали очко и идем дальше»
Пеп Гвардиола подвел итоги матча «Манчестер Сити» – «Брайтон» (2:2).
– Это была хорошая игра, напряженная. Я знаю, как сложно сделать то, что мы сейчас делаем. Игроки отдали все силы – мы набрали очко и идем дальше.
Конечно, у меня есть уверенность [в команде], и она у меня была всегда. Молодые футболисты играли хорошо. Все защитники действовали так умно.
Мы были близки [к победе], но, к сожалению, не смогли этого сделать.
– Что за травма у Бернарду Силвы?
– Не знаю, я не говорил с врачами. Бернарду очень сильный парень, – сказал главный тренер «Ман Сити» Гвардиола после матча 29-го тура АПЛ.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости