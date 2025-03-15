Гвардиола про 2:2 с «Брайтоном»: «Ман Сити» был близок к победе. Игроки отдали все силы – мы набрали очко и идем дальше»

Пеп Гвардиола подвел итоги матча «Манчестер Сити» – «Брайтон» (2:2).

– Это была хорошая игра, напряженная. Я знаю, как сложно сделать то, что мы сейчас делаем. Игроки отдали все силы – мы набрали очко и идем дальше.

Конечно, у меня есть уверенность [в команде], и она у меня была всегда. Молодые футболисты играли хорошо. Все защитники действовали так умно.

Мы были близки [к победе], но, к сожалению, не смогли этого сделать.

– Что за травма у Бернарду Силвы?

– Не знаю, я не говорил с врачами. Бернарду очень сильный парень, – сказал главный тренер «Ман Сити » Гвардиола после матча 29-го тура АПЛ .