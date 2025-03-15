«Ман Сити» второй раз подряд не смог победить «Брайтон» – 2:2. Команда Хюрцелера ни разу не проиграла после 0:7 от «Ноттингема»
«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Брайтоном» в 29-м туре АПЛ (2:2).
В прематче «Сити» котировался фаворитом с коэффициентом 1.75. На ничью можно было поставить за 4.15.
«Горожане» не смогли обыграть «Брайтон» второй раз подряд. В 11-м туре «Сити» уступил команде Фабиана Хюрцелера со счетом 1:2.
«Брайтон» не проигрывает 7 матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение зафиксировано 1 февраля в 24-м туре АПЛ – «Ноттингему» (0:7).
Опубликовала: Венера Кравченко
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