«Ман Сити» второй раз подряд не смог победить «Брайтон» – 2:2. Команда Хюрцелера ни разу не проиграла после 0:7 от «Ноттингема»

«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Брайтоном» в 29-м туре АПЛ (2:2).

В прематче «Сити» котировался фаворитом с коэффициентом 1.75. На ничью можно было поставить за 4.15.

«Горожане» не смогли обыграть «Брайтон» второй раз подряд. В 11-м туре «Сити» уступил команде Фабиана Хюрцелера со счетом 1:2.

«Брайтон» не проигрывает 7 матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение зафиксировано 1 февраля в 24-м туре АПЛ – «Ноттингему» (0:7).

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