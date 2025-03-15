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Кунде об одежде: «Мой стиль помогает мне самовыражаться. Я не из тех, кто много говорит»

Жюль Кунде объяснил, почему любит ярко одеваться.

– На поле ты всегда кажешься очень спокойным, но когда ты одеваешься, ты становишься больше похож на бунтаря. Откуда такая разница в стиле?

– Вне поля я тоже остаюсь спокойным, но это правда, что мой стиль также помогает мне самовыражаться.

Я не из тех, кто много говорит. Я мало говорю, так что, в конце концов, для меня это способ самовыражения, – сказал защитник «Барселоны». 

Кунде приехал в сборную Франции в юбке, обтягивающей майке и ботинках: «Мне всегда нравилось наряжаться, когда я выхожу из дома – за хлебом или на шоппинг»

Кунде о своем стиле: «Я бы назвал его хамелеон. Мой образ отражает разные интересы – футбол, баскетбол, хип-хоп, кино и фильмы о мафии»

Кунде назвал 5 обязательных вещей в гардеробе мужчины: «Майка, хорошие джинсы, солнцезащитные очки, белая рубашка и черные брюки»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
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