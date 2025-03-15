Кунде об одежде: «Мой стиль помогает мне самовыражаться. Я не из тех, кто много говорит»
– На поле ты всегда кажешься очень спокойным, но когда ты одеваешься, ты становишься больше похож на бунтаря. Откуда такая разница в стиле?
– Вне поля я тоже остаюсь спокойным, но это правда, что мой стиль также помогает мне самовыражаться.
Я не из тех, кто много говорит. Я мало говорю, так что, в конце концов, для меня это способ самовыражения, – сказал защитник «Барселоны».
Кунде приехал в сборную Франции в юбке, обтягивающей майке и ботинках: «Мне всегда нравилось наряжаться, когда я выхожу из дома – за хлебом или на шоппинг»
Кунде о своем стиле: «Я бы назвал его хамелеон. Мой образ отражает разные интересы – футбол, баскетбол, хип-хоп, кино и фильмы о мафии»
Кунде назвал 5 обязательных вещей в гардеробе мужчины: «Майка, хорошие джинсы, солнцезащитные очки, белая рубашка и черные брюки»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий