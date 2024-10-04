Кунде о своем стиле: «Я бы назвал его хамелеон. Мой образ отражает разные интересы – футбол, баскетбол, хип-хоп, кино и фильмы о мафии»

Жюль Кунде рассказал о важности моды в его жизни.

– Мода всегда была для вас страстью или это что-то, что вы открыли для себя со временем?

– Я бы сказал, это что-то, что я постепенно открыл для себя благодаря различным влияниям, таким как футбол, музыка и баскетбол.

Тем не менее я всегда поддерживал интерес и тесную связь с одеждой благодаря своей семье. Когда я был маленьким, я ненавидел ходить по магазинам с мамой. Я просто хотел найти стул, на который мог бы сесть и ждать, пока она закончит свои покупки.

Однако мне всегда нравилось подбирать себе одежду, и моя мама очень рано дала мне такую свободу. Это также одна из причин, по которой у меня до сих пор нет стилиста.

– Как бы вы охарактеризовали свой стиль?

– Я бы назвал его универсальным, как хамелеон.

Мое первое влияние – это уличная мода и спортивная одежда, но мне также нравится винтаж, костюмы, casual chic (позволяет миксовать пастельные оттенки – с яркими, принты – с монохромными вещами, женственное – с маскулинным, вечернее – с повседневным – Спортс’‘)...

Мой стиль отражает мои многочисленные интересы, такие как футбол, баскетбол, хип-хоп, кино и гангстерские фильмы.

– Какова, по вашему мнению, важность моды в образе футболиста вне поля?

– Это очень субъективный вопрос. Некоторые скажут, что это не имеет никакого значения. Лично для меня это важно, потому что это часть меня. Я это люблю.

Быть хорошо одетым – это прежде всего способ чувствовать себя уверенным. Это также способ установить связь с людьми и показать им свой внутренний мир, – сказал защитник «Барселоны ».

Кунде назвал 5 обязательных вещей в гардеробе мужчины: «Майка, хорошие джинсы, солнцезащитные очки, белая рубашка и черные брюки»

Жюль Кунде: «Мы мешаем себе жить, беспокоясь о том, что скажут или подумают люди. Я бы давно закончил с футболом, если бы слушал все, что говорят обо мне»