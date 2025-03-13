Мбаппе вызван в сборную Франции – он пропустил два предыдущих сбора. Дембеле, Кунде, Меньян, Салиба, Тео, Коло-Муани тоже в списке
Напомним, осенью Килиан Мбаппе пропустил два подряд сбора Франции. В марте команда Дешама проведет два матча со сборной Хорватии в 1/4 финала Лиги наций.
На матчи, которые пройдут 20 и 23 марта, в сборную Франции вызваны следующие игроки:
Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).
Защитники: Жонатан Клосс («Ницца»), Люка Динь («Астон Вилла»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»).
Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Маттео Гендузи («Лацио»), Куадио Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).
Нападающие: Брэдли Барколя («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Рандаль Коло-Муани («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий