Трент – лучший правый защитник мира по версии FourFourTwo, Фримпонг – 2-й, Хакими – 3-й, Кунде – 5-й
Трент Александер-Арнолд возглавил список лучших атакующих хавбеков мира.
Футболист «Ливерпуля» занял первую строчку в рейтинге, составленном британским журналом FourFourTwo.
В десятку лучших вошли:
1. Трент Александер-Арнолд, «Ливерпуль»
2. Джереми Фримпонг, «Байер»
3. Ашраф Хакими, «ПСЖ»
4. Юрриен Тимбер, «Арсенал»
5. Жюль Кунде, «Барселона»
6. Дензел Думфрис, «Интер»
7. Мало Гюсто, «Челси»
8. Джованни Ди Лоренцо, «Наполи»
9. Валентино Ливраменто, «Ньюкасл»
10. Маркос Льоренте, «Атлетико»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: FourFourTwo
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