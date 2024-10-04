Кунде назвал 5 обязательных вещей в гардеробе мужчины: «Майка, хорошие джинсы, солнцезащитные очки, белая рубашка и черные брюки»

Жюль Кунде назвал 5 обязательных вещей в гардеробе каждого мужчины.

Ранее 25-летний француз стал лицом зимней коллекции дома моды Jacquemus.

– Какие 5 предметов, по вашему мнению, всегда должны быть в гардеробе мужчины?

– Майка, хорошие джинсы, черные солнцезащитные очки, белая рубашка и черные брюки.

– Что значит быть стильным в 2024 году?

– Прежде всего, это значит знать себя и понимать, что лучше всего подчеркивает вашу фигуру. Остальное – вопрос уверенности в себе, – заявил защитник «Барселоны» Жюль Кунде .

Жюль Кунде: «Мы мешаем себе жить, беспокоясь о том, что скажут или подумают люди. Я бы давно закончил с футболом, если бы слушал все, что говорят обо мне»