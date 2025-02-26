«Барселона» отыгралась с 0:2 в 1-м тайме. Педри забил «Атлетико» на 19-й минуте, Кубарси – на 21-й, Мартинес – на 41-й
«Барселона» забила дважды за 2 минуты в матче с «Атлетико».
Команды встречаются на «Олимпик Льюис Компанис» в полуфинале Кубка Испании (3:2, первый тайм).
На 19-й минуте при счете 0:2 в пользу «Атлетико» Педри забил после передачи Жюля Кунде. На 21-й Пау Кубарси сравнял счет в матче – голевую передачу отдал Рафинья. На 41-й «блауграна» вышла вперед в результате точного удара Иньиго Мартинеса, которому вновь ассистировал Рафинья.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости