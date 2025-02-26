«Барселона» отыгралась с 0:2 в 1-м тайме. Педри забил «Атлетико» на 19-й минуте, Кубарси – на 21-й, Мартинес – на 41-й

«Барселона» забила дважды за 2 минуты в матче с «Атлетико».

Команды встречаются на «Олимпик Льюис Компанис» в полуфинале Кубка Испании (3:2, первый тайм).

На 19-й минуте при счете 0:2 в пользу «Атлетико » Педри забил после передачи Жюля Кунде . На 21-й Пау Кубарси сравнял счет в матче – голевую передачу отдал Рафинья . На 41-й «блауграна» вышла вперед в результате точного удара Иньиго Мартинеса, которому вновь ассистировал Рафинья.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.