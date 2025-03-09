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«Барса» ищет правого защитника в дополнение к Кунде. Французом довольны, но хотят укрепить позицию на фоне большого числа игр

«Барселона» планирует укрепить правый фланг обороны.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы рассматривают вариант подписания еще одного правого защитника летом в дополнение к Жюлю Кунде.

Уже ведутся первые контакты с игроками. При этом отмечается, что в клубе довольны французом, однако хотели бы добавить еще одного игрока на позицию, учитывая большое количество матчей в следующем сезоне.

В текущем сезоне Ла Лиги Кунде сыграл 26 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoБарселона
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoЖюль Кунде
Фабрицио Романо
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