«Барса» ищет правого защитника в дополнение к Кунде. Французом довольны, но хотят укрепить позицию на фоне большого числа игр

«Барселона» планирует укрепить правый фланг обороны.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , каталонцы рассматривают вариант подписания еще одного правого защитника летом в дополнение к Жюлю Кунде.

Уже ведутся первые контакты с игроками. При этом отмечается, что в клубе довольны французом, однако хотели бы добавить еще одного игрока на позицию, учитывая большое количество матчей в следующем сезоне.

В текущем сезоне Ла Лиги Кунде сыграл 26 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь.