  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кержаков о рекорде Дзюбы: «Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что Артем достиг этого результата»
27

Кержаков о рекорде Дзюбы: «Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что Артем достиг этого результата»

Александр Кержаков высказался о рекорде Артема Дзюбы и сборной России.

36-летний нападающий «Акрона», забив 234-й гол в карьере, превзошел достижение Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.

Позже Артем получил вызов в сборную России – впервые с 2021 года – на товарищеские игры с Замбией и Гренадой. В сборной на счету Дзюбы и Кержакова по 30 голов – они делят рекорд.

– Как вы относитесь к тому, что Артем Дзюба побил ваш рекорд? В отличие от вас, он не играл долгое время в Европе, не побеждал в Кубке УЕФА, не выигрывал Кубок и Суперкубок Испании. 

– К тому, что Артем достиг этого результата я отношусь абсолютно спокойно.

Сборной России предстоят товарищеские матчи с Замбией и Гренадой. Как вы относитесь к таким соперникам? Какую пользу и выводы может сделать тренерский штаб после этих игр?

– Я думаю, что Валерий Георгиевич [Карпин] делал выводы до и после матча с Брунеем, он отмечал это. Сейчас, я думаю, не особо отличается настрой и отношение к соперникам. У тренерского штаба сборной есть и другие задачи, о которых они не расскажут. 

Мне все равно интересно посмотреть на эту сборную России, на то, как команда будет играть с соперниками в официальных товарищеских матчах.

Известно, что следующие соперники сборной будут уже более сильные (6 июня состоится матч с Нигерией, 10 июня с Беларусью – Спортс’‘). Сейчас у нас такие соперники. С ними нужно играть, а нашим болельщикам показывать игру сборной России, – сказал бывший форвард «Зенита» Кержаков.

Дзюба заявил, что Кержаков не поздравил его с рекордом: «Он вообще как-то токсично себя ведет, лукавит»

Дзюба в сборной – еще вчера он не верил, что при Карпине такое возможно

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт день за днем»
logoАртем Дзюба
logoАлександр Кержаков
logoСборная Замбии по футболу
logoСборная России по футболу
logoАкрон
logoЗенит
logoсборная Гренады
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
рекорды
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жирков о Дзюбе: «Не думаю, что если побиваешь какой-то рекорд, то становишься лучшим нападающим России. У нас много великих форвардов, которые забивали меньше, но могут считаться лучшими»
38сегодня, 09:48
Аршавин о Дзюбе в сборной: «Можно Кержакова дозаявить, он в неплохой форме. Их пара против Гренады – это было бы реально круто»
52вчера, 20:08
Ковальчук о Дзюбе в сборной: «Тема – красавчик, его уже списывали, а он ведет за собой «Акрон». Как болельщик, я хотел видеть его в команде, рад, что Карпин пригласил его»
2вчера, 16:24
Черчесов о вызове Дзюбы: «Он заслужил. Сборная – это сегодня и сейчас. Зная Артема, рекорд Кержакова точно падет»
17вчера, 15:26
Мостовой о Дзюбе в сборной: «Почему не вызвать Кержакова тогда? И меня можно – я в 50+ лет тоже забил бы команде из торгового центра «Гренада» и какой-нибудь рекорд установил»
57вчера, 13:25
Главные новости
Депутат Журова о Дзюбе: «Многие сильно возмущались, что Артема нет в сборной России. Почему бы не помочь человеку побить рекорд?»
512 минут назад
Олисе – лучший атакующий футболист мира по версии CIES, Ямаль – 2-й, Виртц – 3-й, Винисиус – 4-й, Дембеле – 5-й, Салах – 7-й, Мбаппе – 11-й
1825 минут назад
Блогер и боксер Пол собрал идеального футболиста: правая нога – Роналду, левая нога и навыки – Месси, скорость – Ямаль, сила – Златан
29сегодня, 16:58
Анфиса Чехова: «Все жены футболистов похожи друг на друга. Игроки часто выбирают девушек не душой и сердцем, а как модный аксессуар – кеды, машину, часы. Что модно у лидера, то они и копируют»
28сегодня, 16:56
Джикия отсудил у застройщика 2,5 млн рублей за устранение дефектов в трех квартирах. Игрок «Химок» просил взыскать более 12,5 млн
12сегодня, 16:46
Англия и Испания лидируют в борьбе за 5-е путевки в ЛЧ-2025/26, Италия – третья
22сегодня, 16:25
«Юве» может назначить Манчини из-за харизмы, опыта и умения управлять раздевалкой
36сегодня, 15:42
«Бавария» заработала 106 млн евро в этой ЛЧ, «ПСЖ» – 104,4 млн, «Интер» – 103,1 млн, «Боруссия» – 102,2 млн, «Арсенал» – 102 млн, «Барса» и «Реал» – по 101 млн
25сегодня, 15:28
Семак про РПЛ: «Уровень футболистов падает. Малкома и Клаудиньо нет. Нормально, что разница между клубами не ощущается»
64сегодня, 15:17
Директор «Ростова» про Саввиди в клубе: «Это не соответствует действительности. Неприятно, что накануне дерби с «Краснодаром» появляются сплетни и лживая информация»
17сегодня, 15:09
Ко всем новостям
Последние новости
Футболистка «Динамо» Уильямс: «Удивил в России общественный транспорт, в США он не так хорошо развит. Люди отличаются. В России не знаешь, как пойдет разговор: «Не желаешь ли чаю-кофе?» или «Ты че хочешь?»
120 минут назад
Артем Дзюба: «Приятно быть первым в истории «Акрона» сборником. Надеюсь, первый, но не последний. Видно, что сборная открыта для всех, кто себя немножко проявляет»
430 минут назад
Консейсау про Аллегри в «Милане»: «Я читаю слухи полтора месяца, иногда кажется, что есть неуважение к тем, кто работает, но таков футбол. Команда прогрессирует, результаты стали лучше»
342 минуты назад
Форвард «Спартака» Гарсия вызван в сборную Тринидада и Тобаго на матчи с Кубой в марте
142 минуты назад
Президент Казахстана Токаев: «Клубы не должны полагаться только на областные бюджеты, нужно учиться зарабатывать самим. Мировой опыт показывает, что без приватизации дело не сдвинется с места»
252 минуты назад
Срджан Бабич: «Погода на матче с «Акроном» была как в фильме ужасов, много тумана, поле не очень хорошее»
3сегодня, 16:44
«У «Зенита» есть психология победителя, а у конкурентов – нет. Это позволяет петербуржцам решать все в ключевые моменты в свою пользу». Хомуха об РПЛ
9сегодня, 16:35
Защитник «Оренбурга» Татаев про РПЛ: «Обычный футбол. Я удовольствия не меньше во дворе получаю, когда играю. Одно и то же»
2сегодня, 16:28
Александр Мостовой: «Не назвал бы «Зенит» фаворитом, «Спартак» дома играет с уверенностью. Осторожничать никто не будет»
4сегодня, 16:15
Защитник «Баварии» Ким Мин Чжэ пропустит пару недель из-за проблемы с ахилловым сухожилием
1сегодня, 15:59