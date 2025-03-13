Аршавин о Дзюбе в сборной: «Можно Кержакова дозаявить, он в неплохой форме. Их пара против Гренады – это было бы реально круто»

Андрей Аршавин предложил вызвать в сборную России Александра Кержакова.

«Время еще есть, Дзюбу вызвали, а представь, что можно еще Кержа дозаявить. Он в неплохой форме.

И выйти на Гренаду с парой Дзюба – Кержаков . Это было бы реально круто», – сказал в шоу «Это футбол, брат!» бывший игрок сборной России.