Ковальчук о Дзюбе в сборной: «Тема – красавчик, его уже списывали, а он ведет за собой «Акрон». Как болельщик, я хотел видеть его в команде, рад, что Карпин пригласил его»

Илья Ковальчук рад вызову Артема Дзюбы в сборную России по футболу.

Сегодня стало известно , что 36-летний форвард «Акрона » вызван на матчи с Гренадой и Замбией, которые пройдут 19 и 25 марта.

Ранее Дзюба заявил , что хотел бы вновь сыграть за сборную России, чтобы поставить рекорд по голам за национальную команду. Сейчас у Артема 30 забитых мячей за сборную – столько же, сколько и у Кержакова .

– Можно ли сравнивать рекорд Дзюбы, который обогнал Кержакова, и рекорд Овечкина, который может обогнать Гретцки?

– Я думаю, так сравнивать не совсем корректно. Овечкин выступает на международном уровне, а здесь – Россия.

Но Тема – красавчик, как он сейчас играет. Его уже и списывали, и что о нем ни говорили. А он ведет за собой команду. И ведь его «Акрон» – середнячок, но смотрится здорово.

Дзюба опять забил «Спартаку », хотя выходил на 30 минут. Поэтому я позвонил Теме и поздравил с рекордом. Красавец! В нашем периметре он – точно уникум, легенда, рекордсмен.

И ведь в сборной России ему остался один гол до рекорда. Я как спортсмен и болельщик очень хотел бы видеть Дзюбу снова в национальной команде.

Тем более сейчас международный уровень у нас пока неофициальный. И для популяризации футбола в целом это было бы очень круто. Я рад, что Валерий Георгиевич Карпин разобрался в ситуации и пригласил Дзюбу в сборную.

– Осталось выпустить его на поле.

– Карпин знает, что и как делать. Тем более Дзюба не ходит ведь пешком по газону. Он выигрывает единоборства. Делает то, в чем он силен. Даже вчера со «Спартаком» играл нестандартно, креативно.

Я видел, когда Артем назад скидывал, там парень даже не готов был, что такая передача к нему вообще может прийти. Он и сам забил, и моменты создавал. Я уверен, что Дзюба достоин вызова, он в хорошей форме.

А как использовать Дзюбу в сборной – решать Карпину. У него сейчас времени много, и футбол он смотрит постоянно. Видит, кто и в какой роли может быть полезен команде, – сказал бывший игрок сборной России Илья Ковальчук.

Дзюба о вызове в сборную: «Шок. Всего трясет, как пацана малолетнего. Огромное спасибо Карпину за эту возможность»