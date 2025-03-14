Жирков о Дзюбе: «Не думаю, что если побиваешь какой-то рекорд, то становишься лучшим нападающим России. У нас много великих форвардов, которые забивали меньше, но могут считаться лучшими»

Юрий Жирков высказался о рекордах Артема Дзюбы.

36-летний нападающий «Акрона », недавно ставший лучшим бомбардиром в истории российского футбола, был вызван в сборную России на мартовские матчи с Гренадой и Замбией.

«Дзюба забивает голы, так что ничего удивительного в его вызове нет. Как Карпин говорил, что старше 30 никого не вызывает, но в футболе это не работает.

Думаю, Дзюба рано или поздно все равно побьет рекорд Кержакова в сборной. Мне кажется, если Артема в этих играх с Гренадой и Замбией выпустят, то он, конечно, забьет – один гол точно, а может и больше.

Не думаю, что если ты побиваешь какой-то рекорд, то становишься лучшим нападающим России. Так не работает. Все-таки в нашей истории было много великих нападающих, которые забивали меньше, но все равно могут считаться лучшими.

Вошел бы Дзюба в топ-5 великих? У нас были великие нападающие, но тут надо все сопоставлять. Можно вспомнить Саленко , который 5 голов за один матч забил на чемпионате мира. Но сейчас без сопоставления трудно что-то сказать», – сказал бывший защитник «Зенита» и сборной России.