  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жирков о Дзюбе: «Не думаю, что если побиваешь какой-то рекорд, то становишься лучшим нападающим России. У нас много великих форвардов, которые забивали меньше, но могут считаться лучшими»
19

Жирков о Дзюбе: «Не думаю, что если побиваешь какой-то рекорд, то становишься лучшим нападающим России. У нас много великих форвардов, которые забивали меньше, но могут считаться лучшими»

Юрий Жирков высказался о рекордах Артема Дзюбы.

36-летний нападающий «Акрона», недавно ставший лучшим бомбардиром в истории российского футбола, был вызван в сборную России на мартовские матчи с Гренадой и Замбией.

«Дзюба забивает голы, так что ничего удивительного в его вызове нет. Как Карпин говорил, что старше 30 никого не вызывает, но в футболе это не работает.

Думаю, Дзюба рано или поздно все равно побьет рекорд Кержакова в сборной. Мне кажется, если Артема в этих играх с Гренадой и Замбией выпустят, то он, конечно, забьет – один гол точно, а может и больше.

Не думаю, что если ты побиваешь какой-то рекорд, то становишься лучшим нападающим России. Так не работает. Все-таки в нашей истории было много великих нападающих, которые забивали меньше, но все равно могут считаться лучшими.

Вошел бы Дзюба в топ-5 великих? У нас были великие нападающие, но тут надо все сопоставлять. Можно вспомнить Саленко, который 5 голов за один матч забил на чемпионате мира. Но сейчас без сопоставления трудно что-то сказать», – сказал бывший защитник «Зенита» и сборной России. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
Олег Саленко
logoАкрон
logoСборная России по футболу
logoАлександр Кержаков
logoЮрий Жирков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба о рекорде по голам: «Много поздравлений было, отмечу звонок Ковальчука – Илюха приятно удивил»
3сегодня, 09:44
Байрамян о том, с кем Овечкина можно сравнить в российском футболе: «Это Дзюба – лучший бомбардир»
15сегодня, 08:52
Радимов о Дзюбе: «Не верил, что его вызовут в сборную. Даже спорил с помощником Карпина Писаревым»
8сегодня, 04:11
Жена Карпина о вызове Дзюбы в сборную: «Смотрите, как эту новость подхватили. Все забыли, наверное, что у нас еще чемпионат продолжается, переключились на это»
13вчера, 21:43
Главные новости
Депутат Милонов: «В России нет расизма и быть не может. У нас чукчи шутят над чукчами, евреи – над евреями. А в Воронеже были быдло-гопники, перепившие пива. Они бы и мне ухали – потому что рыжий»
915 минут назад
Лескотт считает, что темнокожим тренерам не дают вторых шансов: «Одна неудача – это конец пути. Легко предоставить всем равные возможности, когда все идет хорошо»
1036 минут назад
🤯 PS5, набор игр FIFA, NBA2K и NHL и футболки «Реала» с «Барсой» – мы запустили суперконкурс в телеграме!
56 минут назад
Семак о дисквалификации Вендела на матч со «Спартаком»: «Любой команде сложно играть в отсутствие лидера. Но ничего не сделаешь – выйдут те, кто доступен, кто готов лучше»
10сегодня, 09:51
Четвертый сезон «Теда Лассо» в разработке. Он будет про женский футбол
5сегодня, 09:30Кино
Итурральде о двойном касании Альвареса: «В правилах сказано: мяч в игре, когда по нему нанесен удар и он явно пришел в движение. Если УЕФА признает аннулирование, зачем направляет эпизод в IFAB?»
49сегодня, 09:25
Мостовой выложил видео, в котором чеканит мяч: «Готов к вызову в сборную России 😂»
106сегодня, 09:23Видео
Рэшфорд, Кейн, Беллингем, Палмер, Фоден, Райс – в составе Англии на матчи с Албанией и Латвией
14сегодня, 09:10
ЭСК признала ошибочным удаление Якимова в матче с «Зенитом»: «Нарушение не являлось лишением соперника явной возможности забить. Следовало вынести предупреждение»
97сегодня, 08:36
Иванов обслужит матч «Спартак» – «Зенит» в 21-м туре Мир РПЛ, Шафеев назначен на игру «Локомотива» и «Динамо»
48сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о рекорде Дзюбы: «Не знаю, кто может его побить. Кто-нибудь появится, наверное. Рекорды для того и существуют, чтобы их кто-то обновлял»
17 минут назад
ЭСК подтвердил, что Энрике не фолил на Беленове в первом голе «Зенита» «Факелу». Кассьерра не был в офсайде во втором
19 минут назад
Кержаков хочет видеть в «Зените» больше воспитанников: «Так скажут многие петербуржцы. В академии созданы все условия, чтобы выпускать футболистов для основной команды»
724 минуты назад
Сергей Семак: «Спартак» провел прекрасную трансферную кампанию»
426 минут назад
«ПСЖ» хочет перенести игру Лиги 1 между четвертьфиналами ЛЧ. «Нант» против
731 минуту назад
Бруну мог покинуть «МЮ» летом: «У меня было предложение, мы обсудили с клубом возможность моего ухода. Они дали понять, что рассчитывают на меня как на важную часть перестройки»
549 минут назад
18 марта в Санкт-Петербурге состоится финал четвертого сезона «Квиз Плюс»
56 минут назадРеклама
Моуринью о судействе матча с «Рейнджерс»: «Один из лучших ВАР не увидел ни одного из трех пенальти. Надеюсь, это случайность, а не следствие финала с «Севильей»
9сегодня, 09:39
Мартинс согласен, что игра «Спартака» с «Зенитом» может стать определяющей в борьбе за титул: «Каждый матч решающий, в том числе с петербуржцами»
5сегодня, 09:35
Бруну о критике от Кина: «У каждого есть свое мнение, это нормально. Я стараюсь делать для клуба все, что в моих силах, быть лучшим капитаном для своих партнеров»
3сегодня, 08:53