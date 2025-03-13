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Черчесов о вызове Дзюбы: «Он заслужил. Сборная – это сегодня и сейчас. Зная Артема, рекорд Кержакова точно падет»

Станислав Черчесов поддержал решение о вызове Артема Дзюбы в сборную России.

36-летний нападающий «Акрона» получил вызов в сборную России на BetBoom мартовские товарищеские игры с Гренадой и Замбией.

Дзюба не играл за сборную России с 2021 года. Он забил за команду 30 голов и делит первое место с Кержаковым.

«Воспринял это решение Карпина позитивно. В сборную просто так не попадают, но Дзюба забивает, отдает. Артем в хорошей форме. Сборная – это сегодня и сейчас. Хоть и во время бана можно и нужно думать о перспективах, но Дзюба заслужил, поэтому я его поздравляю.

Падет ли рекорд? Зная Дзюбу, точно падет. Но он же сам себя в составе не выпустит. Ему надо доказывать на тренировках, а дальше все будет зависеть от того, выпустят ли его на поле или нет, решит ли так главный тренер», – сказал бывший главный тренер сборной России.

«За сборную играть было честью, а сейчас вызывают всех», – говорил Дзюба. Теперь его «трясет, как пацана»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoСборная России по футболу
logoАлександр Кержаков
logoЧемпионат.com
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
logoВалерий Карпин
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