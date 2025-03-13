КДК не стал рассматривать слова Семака о расизме игрока «Факела»: «Нет никаких оснований. Это было на эмоциях после матча»

КДК не принял во внимание слова Сергея Семака о расизме после матча с «Факелом».

Хавбек «Зенита» Вендел был удален в гостевом матче 20-го тура Мир РПЛ против «Факела» (2:0). Игрок показал средний палец в адрес болельщиков из Воронежа.

После игры главный тренер сине-бело-голубых Семак заявил , что Вендел подвергся расизму со стороны фанатов и игрока воронежского клуба.

Сегодня КДК объявил , что не нашел признаков расизма в поведении защитника «Факела» Сергея Божина, которому приписывали слово «макака».

– Семак обвинил игрока «Факела», видимо, Божина, в расизме. Рассматривали слова Семака?

– Не принимали во внимание интервью Семака в данном случае, это было на эмоциях после матча. Основывались на объективных материалах со всех сторон.

Если это рассматривать как клевету, то это уголовное право, а не дисциплинарно‑спортивное. Мы не будем рассматривать слова Семака, нет никаких оснований у нас это делать. Он не называл фамилий, мы установили, что ни один из игроков «Факела» это не говорил. У «Факела» есть право подать заявление в суд, – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.