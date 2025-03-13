КДК не стал рассматривать слова Семака о расизме игрока «Факела»: «Нет никаких оснований. Это было на эмоциях после матча»
Хавбек «Зенита» Вендел был удален в гостевом матче 20-го тура Мир РПЛ против «Факела» (2:0). Игрок показал средний палец в адрес болельщиков из Воронежа.
После игры главный тренер сине-бело-голубых Семак заявил, что Вендел подвергся расизму со стороны фанатов и игрока воронежского клуба.
Сегодня КДК объявил, что не нашел признаков расизма в поведении защитника «Факела» Сергея Божина, которому приписывали слово «макака».
– Семак обвинил игрока «Факела», видимо, Божина, в расизме. Рассматривали слова Семака?
– Не принимали во внимание интервью Семака в данном случае, это было на эмоциях после матча. Основывались на объективных материалах со всех сторон.
Если это рассматривать как клевету, то это уголовное право, а не дисциплинарно‑спортивное. Мы не будем рассматривать слова Семака, нет никаких оснований у нас это делать. Он не называл фамилий, мы установили, что ни один из игроков «Факела» это не говорил. У «Факела» есть право подать заявление в суд, – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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