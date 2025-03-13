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КДК отменил красную карточку Якимова за фол на Гонду в матче «Факел» – «Зенит»

Удаление игрока «Факела» Якимова в матче с «Зенитом» отменено.

Встреча 20-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0.

На 37-й минуте судья Виталий Мешков удалил игрока «Факела» Вячеслава Якимова за лишение явной возможности забить. Якимов руками удерживал Лусиано Гонду в центре поля, когда у аргентинца был шанс убежать к воротам с фланга.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что красная карточка Якимова отменена.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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