Кержаков о рекорде по голам: «Очень странная вещь, футбол – командный вид. Я закончил 7 лет назад, спокойно спокойно – это цифры партнеров в том числе. Пусть Дзюба наслаждается, если так к этому стремится»

Александр Кержаков спокойно относится к бомбардирскому рекорду Артема Дзюбы.

Напомним, форвард «Акрона» забил 234 гола в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Это произошло в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов». 36-летний нападающий побил рекорд Александра Кержакова.

– Дзюба подбирается к твоему рекорду (подкаст был записан до того, как Дзюба побил рекорд Кержакова – Спортс’’). Как ты к этому относишься, сильно переживаешь? Я знаю тебя достаточно давно и уверен, что ты переживаешь.

– Ну, я боюсь тебя разочаровать. Рекорд в футболе именно по забитым мячам – это такая вещь, очень странная. Потому что футбол – это командный вид спорта. И нападающий разделяет свой рекорд со своими партнерами. Без партнеров не было бы и тех забитых мячей.

Я к этому очень спокойно отношусь, абсолютно. Я уже закончил 7 лет назад.

– Ну то есть ты всегда понимал, что кто-то там найдется, кто побьет рекорд?

– Да, несомненно. Я никогда в жизни не мог себе представить, начиная футбольную карьеру в профессиональном клубе, в «Зените », что моя фамилия будет на первой строчке какого-то рекорда.

Все голы, которые я забивал в своей жизни, – я за это благодарен своим партнерам. Это их цифры в том числе. Это они меня снабжали, они мне помогали этого достигать. И я никогда не стремился побить чьи-то рекорды, честно говорю, так получалось.

Пусть Артем к этому так сильно стремится, он об этом очень много говорит. Он хочет, чего там, расслабиться, когда наконец-то забьет этот гол или отдаст эту голевую, чтобы побить Димы Лоськова рекорд. И он там будет отдыхать. Пусть отдыхает! Пусть наслаждается жизнью. Если для этого нужно быстрее забить – я вообще не переживаю, – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России в подкасте Федора Смолова Smol Talk.

Дзюба vs Кержаков: чьи голы ценнее?