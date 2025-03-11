  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кержаков о рекорде по голам: «Очень странная вещь, футбол – командный вид. Я закончил 7 лет назад, спокойно спокойно – это цифры партнеров в том числе. Пусть Дзюба наслаждается, если так к этому стремится»
10

Кержаков о рекорде по голам: «Очень странная вещь, футбол – командный вид. Я закончил 7 лет назад, спокойно спокойно – это цифры партнеров в том числе. Пусть Дзюба наслаждается, если так к этому стремится»

Александр Кержаков спокойно относится к бомбардирскому рекорду Артема Дзюбы.

Напомним, форвард «Акрона» забил 234 гола в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Это произошло в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов». 36-летний нападающий побил рекорд Александра Кержакова.

– Дзюба подбирается к твоему рекорду (подкаст был записан до того, как Дзюба побил рекорд Кержакова – Спортс’’). Как ты к этому относишься, сильно переживаешь? Я знаю тебя достаточно давно и уверен, что ты переживаешь.

– Ну, я боюсь тебя разочаровать. Рекорд в футболе именно по забитым мячам – это такая вещь, очень странная. Потому что футбол – это командный вид спорта. И нападающий разделяет свой рекорд со своими партнерами. Без партнеров не было бы и тех забитых мячей.

Я к этому очень спокойно отношусь, абсолютно. Я уже закончил 7 лет назад.

– Ну то есть ты всегда понимал, что кто-то там найдется, кто побьет рекорд?

– Да, несомненно. Я никогда в жизни не мог себе представить, начиная футбольную карьеру в профессиональном клубе, в «Зените», что моя фамилия будет на первой строчке какого-то рекорда.

Все голы, которые я забивал в своей жизни, – я за это благодарен своим партнерам. Это их цифры в том числе. Это они меня снабжали, они мне помогали этого достигать. И я никогда не стремился побить чьи-то рекорды, честно говорю, так получалось.

Пусть Артем к этому так сильно стремится, он об этом очень много говорит. Он хочет, чего там, расслабиться, когда наконец-то забьет этот гол или отдаст эту голевую, чтобы побить Димы Лоськова рекорд. И он там будет отдыхать. Пусть отдыхает! Пусть наслаждается жизнью. Если для этого нужно быстрее забить – я вообще не переживаю, – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России в подкасте Федора Смолова Smol Talk.

Дзюба vs Кержаков: чьи голы ценнее?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал Smol Talk
logoАлександр Кержаков
logoАртем Дзюба
logoАкрон
рекорды
logoДмитрий Лоськов
logoпремьер-лига Россия
logoФедор Смолов
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Колыванов о рекорде Дзюбы: «Красавец. Кержаков был игроком как Герд Мюллер: хорошо бегал и реализовывал. Бил, бью и буду бить. Я бы поставил между ним и Артемом знак равно»
16сегодня, 03:40
Дмитрий Губерниев: «Люди, сравнивающие достижение Дзюбы с погоней Овечкина за Гретцки, ничего не понимают в спорте»
117вчера, 08:27
Кержаков о том, что Дзюба побил его рекорд: «Молодец! Не следил за этим – наблюдаю за сыном на турнире»
239 марта, 14:11
Главные новости
Артета о выборе между АПЛ и ЛЧ: «Повезло, что мне не нужно выбирать. «Арсенал» борется во всех четырех турнирах»
511 минут назад
«Спартак» не проявляет предметного интереса к Кисляку. Полузащитник не намерен покидать ЦСКА (Иван Карпов)
1255 минут назад
У «ПСЖ» втрое меньше шансов пройти дальше, чем у «Ливерпуля»
сегодня, 13:00Реклама
Гендиректор «Динамо» о том, предлагал ли клуб Захаряну вернуться в аренду: «Официально нет. Желаем Арсену удачи, дай бог ему реализовать свой талант»
3сегодня, 12:52
Кержаков о сборной России: «Можно сделать неплохую команду – Головин, Миранчук, те, кто хорош в РПЛ. Не нравятся разговоры, что мы вышли бы на Евро или ЧМ – не хочу углубляться»
6сегодня, 12:38
«Матч ТВ» покажет матчи сборной России с Гренадой и Замбией
26сегодня, 12:26
РФС напомнил о необходимости использовать жест «нет расизму» при инцидентах на матчах: «Процедура призвана обеспечить строгую и оперативную реакцию на проявление дискриминации в футболе»
26сегодня, 12:16
ЦСКА об интересе «Спартака» к Кисляку: «Матвей много кому может нравиться. Но у него 5-летний контракт – тут и говорить не о чем»
8сегодня, 11:55
Хавбек ЦСКА Кисляк интересен «Спартаку» и клубам из Европы («РБ Спорт»)
28сегодня, 11:48
Рэтклифф не жалеет о покупке акций «МЮ»: «Я не ждал легкой прогулки – все идет как предполагалось. Предпочел бы, чтобы в прессе критиковали меня, а не Аморима»
25сегодня, 11:33
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-форвард «Зенита» Текке возглавил «Трабзонспор»
1042 минуты назад
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Аль-Хилаль» Малкома против «Пахтакора», «Йокогама Ф. Маринос» разгромил «Шанхай Порт», «Шанхай» Слуцкого встретится с «Кавасаки» в среду
13сегодня, 11:57Live
Певица Zivert выступит на «РЖД Арене» перед матчем «Локомотив» – «Динамо»
17сегодня, 11:35Фото
Шалимов об удалении Вендела в матче с «Факелом»: «Глупость. Ведешь 2:0, впереди сложный матч – и такой жест. Из-за того, что хотел втихаря показать, дадут по минимуму, 2 матча дисквалификации»
7сегодня, 10:46
«Локомотив» сыграет с «Динамо». Поддержите железнодорожников в домашнем матче!
1сегодня, 10:00Реклама
Думфрис перед матчем с «Фейеноордом»: «Хочу выиграть требл, «Интер» должен играть на победу. Жду агрессии от соперника – им нечего терять»
12сегодня, 08:55
«Интер» – «Фейеноорд». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 08:41
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 08:30
«Ливерпуль» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
13сегодня, 08:21
Ассоциация футбола Гренады о матче с Россией: «Ожидается, что он привлечет значительное внимание не только своим историческим значением. Событие подчеркивает наши амбиции»
6сегодня, 07:40