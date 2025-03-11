Кержаков о рекорде по голам: «Очень странная вещь, футбол – командный вид. Я закончил 7 лет назад, спокойно спокойно – это цифры партнеров в том числе. Пусть Дзюба наслаждается, если так к этому стремится»
Напомним, форвард «Акрона» забил 234 гола в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Это произошло в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов». 36-летний нападающий побил рекорд Александра Кержакова.
– Дзюба подбирается к твоему рекорду (подкаст был записан до того, как Дзюба побил рекорд Кержакова – Спортс’’). Как ты к этому относишься, сильно переживаешь? Я знаю тебя достаточно давно и уверен, что ты переживаешь.
– Ну, я боюсь тебя разочаровать. Рекорд в футболе именно по забитым мячам – это такая вещь, очень странная. Потому что футбол – это командный вид спорта. И нападающий разделяет свой рекорд со своими партнерами. Без партнеров не было бы и тех забитых мячей.
Я к этому очень спокойно отношусь, абсолютно. Я уже закончил 7 лет назад.
– Ну то есть ты всегда понимал, что кто-то там найдется, кто побьет рекорд?
– Да, несомненно. Я никогда в жизни не мог себе представить, начиная футбольную карьеру в профессиональном клубе, в «Зените», что моя фамилия будет на первой строчке какого-то рекорда.
Все голы, которые я забивал в своей жизни, – я за это благодарен своим партнерам. Это их цифры в том числе. Это они меня снабжали, они мне помогали этого достигать. И я никогда не стремился побить чьи-то рекорды, честно говорю, так получалось.
Пусть Артем к этому так сильно стремится, он об этом очень много говорит. Он хочет, чего там, расслабиться, когда наконец-то забьет этот гол или отдаст эту голевую, чтобы побить Димы Лоськова рекорд. И он там будет отдыхать. Пусть отдыхает! Пусть наслаждается жизнью. Если для этого нужно быстрее забить – я вообще не переживаю, – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России в подкасте Федора Смолова Smol Talk.
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