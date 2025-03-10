Юрий Семин: «Зачем сравнивать рекорды Дзюбы и Овечкина? Они в разных видах спорта и странах»

Юрий Семин высказался о сравнениях рекорда Дзюбы с погоней Овечкина.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова .

«Зачем сравнивать рекорды Дзюбы и Овечкина? Они же выступают в разных видах спорта и в разных странах. Я не вижу смысла в сравнении их рекордов. Зачем это делать?» – сказал бывший главный тренер футбольного «Локомотива».

Депутат Журова: «Рекорд Дзюбы для некоторых будет значимее достижения Овечкина. Футбол – более популярный вид спорта, чем хоккей»